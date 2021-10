Alfa Romeo Giulia ‘GT Junior’ is niet speciaal, wél fraai

Deze Alfa Romeo Giulia is een luie hommage aan de GT Junior, maar ziet er wel erg lekker uit.

Auto’s zijn de laatste jaren weer frivoler geworden qua kleuren, maar het is lange tijd vrij bedroevend geweest. Het was grijs, zilver, zwart en hier en daar donkerblauw wat de klok sloeg. Nog steeds zijn dat de kleuren die het straatbeeld domineren.

Vroeger was alles beter waren sommige dingen beter. Bijvoorbeeld het kleurenpalet van de auto’s. In de jaren ’60 en ’70 hoefde een auto niet exotisch te zijn om een bijzonder kleurtje te hebben. Beige, groenblauw, oranje: kleuren die nu bijzonder zag je toen op iedere straathoek.

Alfa Romeo is niet vies van een beetje nostalgie en heeft een van de historische kleuren nu weer in ere herstelt. Of eigenlijk hadden ze dat al gedaan, maar daar komen we zo op terug. Waar het nu om gaat: ze lanceren een special edition die een hommage is aan de GT 1300 Junior uit de jaren ’60.

Dat is uiteraard een auto waar Alfa ons graag aan herinnert, want het is een van de pareltjes uit de geschiedenis van het merk. Giorgetto Giugiaro wist met de Giulia Sprint GT een van de fraaiste ontwerpen uit de jaren ’60 neer te zetten.

Een van de kleuren waarin de GT Junior destijds geleverd werd was okergeel. Een typische kleur die zo goed als verdwenen is uit het kleurenpallet van autofabrikanten. Alfa Romeo brengt deze kleur nu dus terug op een special edition genaamd ‘Giulia GT Junior’. Het is niet exact dezelfde kleur, maar dat zien we graag door de vingers. Dit ziet er namelijk gewoon erg fraai uit.

Verder moeten we helaas concluderen dat Alfa erg lui is geweest met deze special edition, die er overigens ook als Stelvio is. Het enige wat de Giulia GT Junior echt onderscheidt van een reguliere Giulia is het geborduurde logo met het silhouet van een GT Junior op het dashboard en de logo’s op de hoofdsteunen.

Afgezien van de logo’s is dit een auto zoals je die ook zelf kunt samenstellen. Deze specifieke kleur -Ocra Lipari – is bijvoorbeeld gewoon te bestellen sinds vorig jaar (tegen een meerprijs van een kleine 3 mille). Die hebben we alleen nog niet voorbij zien komen, dus wellicht kan deze special edition toch nog van nut zijn door als inspiratiebron te dienen. Dit is namelijk wel een kleur die we vaker willen zien op de Nederlandse wegen.