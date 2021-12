Introductie Alfa Romeo Tonale nadert met rasse schreden

De datum dat de introductie van de Alfa Romeo Tonale plaatsvindt, komt telkens dichterbij! We hebben een maand voor je!

De introductie van de Alfa Romeo Tonale nadert met rasse schreden. Dat is natuurlijk relatief bekeken. De compacte crossover is een zeer belangrijke auto voor het merk. Toch lijkt het er niet op dat Alfa Romeo het heel erg serieus neemt. De Tonale concept werd namelijk in 2019 aan het grote publiek voorgesteld. Op dit moment is het productiemodel er nog steeds niet.

Volgens het Franse tijdschrift :l’Automobile Magazine is het moment bijna daar! Aanvankelijk had de Tonale er al moeten zijn. De komst was al uitgesteld naar begin 2022. Ook daarvan was bekend dat het niet ging lukken. Jean-Philippe Imparato heeft er destijds een stokje voor gestoken. Volgens hem moest de auto eerst ingrijpend worden verbeterd alvorens deze op de markt kan komen.

Introductie Alfa Romeo Tonale

De nieuwe datum is geworden… juni 2022! Dat is dus al over een half jaartje. Let wel, het gaat hier om introductie. De marktlancering kan zomaar een paar maanden later zijn. Kijk er niet gek van op dat de eerste exemplaren in januari 2023 op de Nederlandse wegen zullen verschijnen.

Qua uiterlijk zal de Tonale weinig afwijken. De koplampen zullen ietsje groter worden. De brede achterlichten (bijna over de hele breedte) zullen ook hun weg vinden naar het productiemodel. De Introductie van de Alfa Romeo Tonale moet een spannend moment gaan worden verkopers van auto’s als de BMW X2, MINI Countryman, Mercedes-Benz GLA en Volvo XC40. Het segment van de premium compacte crossover is inmiddels geen niche meer.

Techniek

Qua techniek kon waarde collega @RubenPriest al het een en ander mede delen. Er komen twee benzinemotoren: eentje met 130 pk en eentje met 160 pk. Daarnaast is er één diesel met 130 pk. De belangrijkste versie zal de PHEV-versie zijn met 240 pk. Deze heeft de aandrijflijn van de Jeep Compass ‘4Xe’, waarmee de Tonale ook de nodige techniek zal delen.

Via: l’Automobile Magazine.