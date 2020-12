GR Yaris enorm succes: meer dan 310.000 van verkocht! - Autoblog.nl

De GR Yaris is met recht een enorm succes.

De Toyota GR Yaris is zo’n auto die links en rechts bijzonder vol lof krijgt. En verdient. Het is zo’n auto die puur en alleen voldoet voor de liefhebber. Bij elke keuze lijkt men zich te hebben afgevraagd: wat zou de petrolhead willen? Het gaat om dan wel om de rauwe puristische petrolhead, niet de gelegenheidsleaser dit toevallig nu een snelle (PH)EV heeft. Ondanks dat de GR Yaris geen trage auto is, is de auto niet zozeer gebouwd voor snelheid in een rechte lijn. Waarschijnlijk is dit de meest geweldige auto om over de heuvels van Montalcino te knallen, op de Alfa Romeo 159 na, dan.

Maar wordt de auto een beetje verkocht? Jazeker! GTPlanet weet te melden dat er inmiddels al 310.000 exemplaren van verkocht zijn. Eh, GTPlanet? Het gaat (helaas) niet om echte exemplaren, maar digitale GR Yarissen. De Toyota kan namelijk sinds vorige maand gekocht worden ingezet populaire spel Gran Turismo Sport voor de Playstation 4. De Japanse studio achter Gran Turismo (Polyphony Digital) is gek op Japanse auto’s, dus de GR Yaris mocht niet ontbreken

De opgevoerde bejaardenlieveling heeft dus in korte tijd 310.000 fans erbij gekregen. Met recht is de GR Yaris een enorm succes. Digitaal, maar toch. In het echt is de auto overigens ook een groot succes. Het handjevol exemplaren voor Nederland is al lang en breed verkocht. Naast het feit dat je een Playstation nodig hebt om in de digitale GR Yaris te kunnen rijden is er nog een verschil.

In het spel krijg je namelijk de Japanse GR Yaris. Die is namelijk nóg wat leuker dan de onze. Die levert namelijk 272 pk en 370 Nm. Wij moeten het doen met 11 pk en 10 Nm minder. Ook betreft het de ‘Yaris RZ’, dus de uitvoering met de gesmede BBS-wielen, mechanisdche differentiëlen (op de voor- én achteras), Michelin Pilot Sport 4S banden, rode remklauwen, straffer onderstel en een sportieve motorafdekking.