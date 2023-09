Alfa Romeo 4E Spider gaat MG Cyberster pesten

De Alfa Romeo 4E Spider is een welkome aanvulling in de wereld van open Alfa’s.

Er is een terugkerende consensus op de redactie als het op producten van Alfa Romeo aankomt: ze konden er veel meer uithalen. Sterker nog, dat hadden ze moeten doen. De Alfa Romeo 159 werd met de jaren beter, maar moest na amper 5 jaar al uit productie.

Van de Alfa Giulia mogen er wat ons betreft veel meer varianten zijn: kleine benzines, hybrides, PHEV’s, stationwagons. Dan is de auto ineens veel interessanter voor iedereen.

Alfa Romeo 4E Spider

En dat geldt ook voor de Alfa Romeo 4C. Dat was een geweldige sportwagen die bijna wist te overtuigen. Ja, een bloedmooie koets en uitstekende prestaties. Met de cabrio versie ging het mis. Dat komt uiteraard door de Verenigde Staten. De Alfa 4C is bijzonder stijf qua chassis (want koolstofvezel). Maar voor de VS moest de auto verstevigingen hebben waardoor de auto ineens moeilijk zwaar werd.

Maar het idee van een lichte fraaie Roadster bleef gelukkig overeind. Je kon de auto krijgen tot 2020, daarna werden er nog wat voorraadexemplaren verkocht. Iedereen daht dat het daarbij zou blijven, waaronder wij. Maar wat blijkt, de auto gaat een comeback maken. Dat gebeurt onder de Alfa Romeo 4E naam. Dat bevestigt Daniel Guzzafame aan Autocar. Volgens hem is de naam ‘Spider’ een zeer belangrijke voor Alfa Romeo. Volgens Guzzafame zal Alfa Romeo daar geen afstand van doen.

STLA Medium

De naam die we hier boven noemen, Alfa Romeo 4E Spider, is niet definitief uiteraard. De ‘4’ van ‘4C’ stond voor het aantal cilinders. Het zou nu kunnen aangeven waar de auto min of meer gepositioneerd is. Ach ja, als Audi en BMW fictieve ‘indicaties’ gebruiken, mag Alfa Romeo dat ook doen, uiteraard.

Een nadeeltje, de basis zal niet extreem exotisch zijn. In principe is het chassis van de 4C uit 2016 briljant: zeer licht, compact en stijf. Maar ja, alleen ontwikkeld voor een auto met een verbrandingsmotor met een brandstoftankje van 40 liter, terwijl er een redelijk accupakket in moet. De basis zal het STLA-Medium platform zijn.

De opvolger van de Alfa Romeo Giulia zal daar ook op komen te zijn. De onlangs onthulde Peugeot e-3008 staat ook op die bodemsectie. Dan rijst de vraag: wanneer kan ik ‘m bestellen? Je zult even geduld moeten hebben voor de nieuwe Alfa Romeo Spider, want die staat gepland voor 2027.

Meer lezen? Dit zijn de 11 gaafste moderne cabrio’s op een rij!