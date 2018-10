Alfa Romeo Quadrifoglio: de Nederlandse verkopen

Zijn de Nederlanders gecharmeerd van de heetste Giulia en Stelvio, of shoppen we toch liever ergens anders? Dit zijn de autoverkopen tot nu toe.

De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio kwam in 2016 op de markt en de Stelvio Quadrifoglio volgde meer dan een jaar later. We gaan langzaam maar zeker richting 2019. De hoogste tijd om de lijst met verkopen van de VWE er eens bij te pakken. Je moet een Alfa-hart hebben of echt iets anders willen om deze Quadrifoglio-producten te kopen. De prijzen zijn niet mals en de keuze is reuze. Door voor een BMW M GmbH, Mercedes-AMG of Audi Sport te kiezen zit je altijd goed (lees: veilige keuze). Alfa Romeo was in dat opzicht een new kid on the block. De Giulia Q was er vanaf 108k bij de introductie in 2016. De Stelvio Q kost meer dan 127.000 euro.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo verkocht in 2016 welgeteld 9 exemplaren van de Giulia Quadrifoglio. De marktintroductie was laat in dat jaar, wat de aantallen verklaart. Een jaar later waren de verkopen een stuk beter. De Italiaanse autofabrikant verkocht 24 stuks van de heetste Giulia. Dit jaar zijn de verkopen weer wat ingekakt. Tot nu toe werden er slechts 5 verkocht. Dit brengt het totaal op 38 nieuw verkochte Giulia Quadrifoglio’s.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

De verkoop van de snelste Stelvio ging eind 2017 van start. Dit betekent dat de leveringen pas dit jaar begonnen zijn. In dat opzicht valt er weinig te vergelijken met zijn sedan-broer. Alfa Romeo heeft in Nederland tot nu toe 17 exemplaren verkocht van de Stelvio Quadrifoglio. De grote vraag is of de 510 pk sterke SUV het volgend jaar beter gaat doen.

Bron: VWE Trendweb. Foto: Stelvio Quadrifoglio op de snelweg via @tristheking op Autojunk