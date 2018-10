Dit is het nieuwste project van Jon Olsson

Iets met een grote motor en veel paarden.

Jon Olsson is inmiddels een Γ©chte YouTuber geworden. Dat betekent nieuwe content verzinnen om origineel uit de verf te komen met het maken van video’s. Denk aan nieuwe huizen, merchandise en.. auto’s! Zoals we van de Zweed gewend zijn, zal ook deze auto niet standaard blijven. Of nou ja, in dit geval is de auto in kwestie niet eens standaard meer.

Dit keer geen snelle Duitser of een exotische Italiaan. Olsson gaat het helemaal anders doen. Via een online verkoopsite heeft Jon een echte musclecar op de kop weten te tikken. De bewuste advertentie is inmiddels van het internet verwijderd, maar het gaat hier om een 1969 Chevrolet Camaro Pro Street. De auto had een vraagprijs van 50.000 dollar.

Of Olsson de auto laat verschepen naar Europa, of dat hij en zijn team naar de VS vliegen om de auto te bekijken is nog niet bekend. De Camaro werd aangeboden in het plaatsje McDonough, in de Amerikaanse staat Georgia. De verkopende partij liet weinig los over de Chevrolet. Bij serieuze interesse moest er maar gebeld worden.

Wie de foto’s bekijkt kan in elk geval al raden dat deze Camaro SS al flink gepeperd is. Check onder andere die enorme bult op de motorkap. Met “Pro Street” bedoelen Amerikanen dat de auto klaar is voor het werk op de dragstrip. Dat is te zien, want de achterbanden zijn flink groter in vergelijking met de voorbanden. Olsson zal ongetwijfeld extra informatie naar buiten brengen op zijn YouTube-kanaal, zodra er meer duidelijk is.

Met dank aan Tiemen voor de tip!