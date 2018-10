Zo had Nissan de 370Z meteen moeten maken

Geen halve maatregelen!

Voor het geval je het nog niet door had. SEMA staat om de hoek. De knotsgekke tuningbeurs in Las Vegas waar tuners én autofabrikanten met opvallende creaties komen. Ook Nissan is van de partij en het merk komt met een niet te versmaden 370Z op de proppen.

Nissan noemt deze showcar Project Clubsport 23 en laat weten dat de auto eigenlijk nog niet klaar is. In de basis kijken we naar een Nissan Nismo 370Z. De standaard aanwezige 350 pk sterke 3.7 liter V6 werd uit de auto gelepeld en daar kwam een 3.0-liter VR30DDTT twin-turbo V6 van Nissan Motorsports en MA Motorsports voor in de plaats.

Het blok levert 400 pk. De handmatige versnellingsbak met zes verzetten mocht wel blijven. Nissan levert deze motor in de Infiniti Q50 en Q60. Het is voor het eerst dat het blok vanuit Nissan is gekoppeld aan een handbak. De Project Clubsport 23 beschikt verder over een AMS Performance Cold Air Intake, Z1 Motorsports blow-off valves, nieuwe remmen, Eibach veren en een KW schroefset. De Nissan staat op bekende RAYS lichtmetalen velgen. De motorkap is van carbon, maar dat is zo niet te zien door de Gloss Burnt Orange wrap.

In het interieur is het een Sparco-festijn van jewelste. Stoelen, het stuurwiel en gordels zijn afkomstig van dit merk. MA Motorsports voorzag het interieur van leder in combinatie met oranje stiksels. Het patroon is een knipoog naar de 240Z. Helaas staat deze auto op SEMA en niet op de autosalon van Genève. De 370Z in deze trim bij de autodealer zien zal bij dromen blijven.