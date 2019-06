Alfa Romeo sponsort grootste BMW event ter wereld

Kijk, dat is nog eens zelfvertrouwen.

Het is duidelijk wat Alfa Romeo voor elkaar moet krijgen: verkopen wegsnoepen bij de grote Duitse Premium merken. uiteraard is het vrij duidelijk welke auto’s gelden als de grootste concurrenten: die van BMW. BMW en Alfa Romeo zijn al jarenlang elkaars tegenstrevers geweest als het gaat om sportieve auto’s die dagelijks inzetbaar zijn.

Uiteindelijk is het wel duidelijk dat BMW het vooralsnog iets beter voor elkaar heeft dan Alfa Romeo. BMW is wereldwijd zeer populair en heeft een uit zijn voegen barstend modelportfolio. Alfa Romeo daarentegen begint een beetje op te krabbelen en zijn vleugels uit te slaan. In Europa is menigeen met Alfa Romeo bekend, maar in de Verenigde Staten heeft het een tijdje geduurd voordat ze daar een Alfa Romeo konden kopen. De Alfa Romeo 164 was tot 1995 verkrijgbaar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Dus hoe krijg je de BMW liefhebbers eventueel in een Alfa Romeo? Zoals Don Corleone zij: “Keep your Friends close, but keep your enemies closer.” Dat is precies wat Alfa Romeo gedaan heeft. Ze zijn namelijk hoofdsponsor van, jawel, Bimmerfest 2019! Aan de ene kant is dat waanzinnig onlogisch. De Ajax-fandagen worden immers ook niet georgniseerd door de Harde Kern van Feyenoord. Maar op zich is het wel logisch. Veel autoliefhebbers kunnen meer dan slechts één merk waarderen.

Ook zijn veel BMW devoten fan van de sportieve inslag van het merk: sterke motoren en achterwielaandrijving spreken immers tot de verbeelding en is zelfs bij BMW geen vanzelfsprekendheid meer. Kortom, de Alfa Romeo doelgroep loopt ook bij BMW rond. In Amerika is de hoop voornamelijk gevestigd op de Giulia en Stelvio. De 4C is daar beperkt verkrijgbaar en de kleinere modellen (Mito en Giulietta) zijn in de VS bij voorbaat kansloos.

Als hoofdsponsor kan Alfa Romeo natuurlijk lekker uitpakken. Zo is er een testbaan waar potentiële klanten kunnen proefrijden met de nieuwe producten Alfa Romeo. We zullen de verkoopcijfers nauwlettend in de gaten houden of de gewaagde zet van Alfa Romeo ook heeft uitbetaald. Het is overigens niet voor het eerst dat Alfa Romeo direct de handschoen oppakt met BMW. Zo was de persintroductie van de Alfa Romeo 159 in München, waar BMW zijn hoofdkwartier heeft gevestigd.