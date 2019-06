Deze Honeybadger maakte crossovers overbodig

Een succesformule hoeft niet altijd tot een succes te leiden.

Deze week werd de nieuwe Audi A6 Allroad gepresenteerd. Sterker nog, de auto is nu al samen te stellen via de configurator. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar reken maar dat deze auto een duur geintje gaat worden. De eerste Allroad werd verrassend goed onthaald. De auto beantwoord voor negentig procent aan de eisen die men stelt aan een SUV, zonder grote concessies te doen op het gebied van comfort, prestaties en verbruik.

Er zijn meer auto’s naar het recept van Audi’s Allroad. Sommige daarvan waren er overigens ook al voordat de stoere boksbeugel geïntroduceerd werd. Soms gaat het om niet veel meer dan een normale auto met een bumpertje van zwart plastic, maar in sommige gevallen is het concept best wel cool uitgewerkt. Vandaag behandelen we de Holden Adventra.

Nog niet zo heel erg lang geleden was de Opel Omega (B) onderwerp in onze wekelijkse Special. In Nederland was de auto niet een groot succes. Groot en niet-premium is gewoon een lastig verhaal. Australiërs waren een stuk minder pretentieus en kunnen een grote, lompe bak voor een betaalbaar bedrag wel waarderen. De Holden Commodore is er in vele smaken geweest, waarvan de gaafste zijn behandeld in het hierboven gelinkte artikel. Helaas viel de Holden Adventra CX8 daarbij buiten de boot. Het is namelijk de coolste auto van vandaag.

Er zijn een enorm aantal achterwielaangedreven Holdens geweest. In principe is de oorsprong van die auto’s te herleiden naar de standaard Commodore. Een auto die meer dan enkele overeenkomst heeft met de Opel Omega. De Holden Adventra CX8 was Holdens antwoord op de vraag naar softroaders. BMW had met de X5 een verkooptopper in de showrooms staan en dat groeiende marktsegment was natuurlijk voor alle merken interessant.

Holden had uiteraard het geld niet om een nieuwe SUV te ontwikkelen. Daarvoor was het merk véél te klein. Op de Commodore (en afgeleiden) na, waren alle Holdens gewoon generieke GM-producten. Dus deed Holden wat Audi (Allroad) en Volvo (V70 XC) ook deden: maak de stationwagon net even wat stoerder. De basis was een normale Holden Commodore Wagon. Nog echt een noest werkpaard.

Op basis daarvan werd de Adventra gebouwd. Nu is het niet heel erg moeilijk om zo’n versie te maken. Iets hoger op de poten, zwarte bumpers, dakrails, leuke wielen en je komt al een heel eind. Maar in het geval van de Holden Adventra CX8 kreeg je meteen de benodigde hardware om het stoere uiterlijk waar te maken. Speciaal voor deze auto werd het ‘All Trak’ vierwielaandrijvingssysteem ontwikkeld.

De Adventra had (net als de Commodore) de motor in lengte liggen. Echter, niet zoals bij een Audi voor de vooras, maar er ‘op’. De motor was ook niet de minste, want de Adventra CX8 had namelijk de 5.665 cc metende V8 tot zijn beschikking. Deze LS1 leverde in de Adventra 315 pk aan vermogen en 465 Nm aan koppel. Niet verkeerd. Helaas was het alleen mogelijk om de Adventra CX8 te bestellen een ouderwetse viertraps automaat.

De technische ingrepen zorgden ervoor dat de Adventra CX8 heel goed mee kon komen met zogenaamde SUV’s in het terrein. De Adventra CX8 (een luxere LX8 was ook mogelijk) had eigenlijk maar één nadeel: zijn dorst. Zelfs de Australiërs vonden het verbruik van de auto gewoonweg te hoog. De Adventra kwam aan het einde van de carrière van de ‘VZ’ Commodore op de markt.

De eerste facelift die de Adventra kreeg was een zeer opmerkelijke. Normaal gesproken word een auto optisch aangepakt om zo duidelijk te kunnen zien dat het een nieuw model betreft. Qua techniek blijft meestal alles bij het oude. Niet bij de Adventra. Die krijg bij de facelift de beschikking over een nieuwe V8, aandrijflijn en dergelijke, maar behield het oude koetswerk.

Een jaar later, in 2004, wordt de Adventra alsnog voorzien van een nieuw uiterlijk. Omdat de auto technisch gezien al behoorlijk up-to-date was, waren de meeste aanpassingen ditmaal optisch. Om het grootste kritiekpunt, het verbruik, tegen te gaan, introduceert Holden een V6.

Het leed is dan al echter geschied. Ondanks dat het een bijzonder gave auto was, liep niemand er warm voor. Dat was eigenlijk best vreemd. Subaru, Volvo en Audi verkopen nog steeds dergelijke auto’s. Desondanks was het een bewijs dat Opel iets soortgelijks met de Omega had kunnen, of misschien wel had móeten doen. Een auto voor echte Ozzies, Mates en Dudes, die elke Allroad en Outback overbodig maakt.