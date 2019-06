YouTuber wordt gestraft door BMW voor tunen M4

Dat zal wel een redelijk bedragje zijn, wat er open staat.

Ze schieten met de paddestoelen uit de grond tegenwoordig: carvloggers. Dat is een goede zaak. Toen ondergetekende nog een kleine Willempie was, bestond de keuze qua automotive programma’s uit De Heilige Koe en Blik Op de Weg. Daar ware we toen al heel erg blij mee. Tegenwoordig is de keuze enorm.

Op YouTube stikt het van de autoshows. Daar zit heel erg veel gave content tussen. De ene show is nog beter dan de andere. Sommige kanalen hebben een productieniveau wat niet onder doet voor een televisieshow. Andere kanalen zijn meer gericht op de YouTuber in kwestie. Je herkent de titels aan ‘Why I bought a new supercar’, ‘check how my new exhaust sounds!’, ‘8 things I hate about my supercar’ en ‘why I sold my supercar’.

Een van die kanalen is Living Life Fast. Ondanks dat we enorm veel proberen te volgen, is deze langs ons heen geglipt. Het is het kanaal van Rickardo Senior waar hij (onder andere) zijn BMW M4 laat zien. De auto is betaald via een payment plan, een lening dus. In principe helemaal niets mis mee, zeker niet als je kijkt wat voor deal de YouTuber heeft gekregen. Het ging om een aanbetaling van 3.000 pond, en vervolgens een maandelijkse termijn van 600 pond. Niets vreemd aan de horizon, automerken gebruiken wel vaker scherpe finance-tarieven om zo gemakkelijker auto’s te kunnen verkopen.

Nadat Rickardo Senior de auto in ontvangst genomen heeft, besluit hij de auto iets naar wens aan te passen. Per getuned onderdeel kun je dan een leuke video maken. Hierbij ging Rickardo lekker aan de slag. Uiteraard kwam er een nieuwe uitlaat onder. Maar daar hield het niet op, de M4 werd tevens voorzien van methanol injectie en hybride turbo’s waardoor het maximum vermogen steeg van 450 pk naar meer dan 720 pk. Bijna 300 pk méér dan standaard. Dat moet wel leuke video’s opleveren voor de kijkers.

Een van de kijkers was de kredietverstrekker van de BMW M4: BMW UK zelf. Die waren not amused over de technische strapatsen en escapades van de populaire YouTuber. Sterker nog, volgens BMW UK pleegde Rickardo Senior contractbreuk door de enorm ingrijpende aanpassingen die zijn gedaan aan de auto. Rickardo ziet het zelf heel anders. Hij vind de reactie van BMW UK nogal salty. Hij had alleen verwacht dat de garantie kwam te vervallen en vindt dat hij zelf mag weten of hij de auto mag tunen. Ook is hij van mening dat hij enorm veel goede reclame voor BMW heeft gemaakt en heeft gezorgd voor veel exposure en support.

BMW UK is er heel duidelijk over. Er is contractbreuk gepleegd. Rickardo Senior heeft een week de tijd om het volledig openstaande bedrag over te maken. Als dat niet gebeurt, word de auto per opbod verkocht en moet hij het openstaande bedrag betalen. Voor de goede context: het betreft financial lease, geen operationial lease. In principe is de BMW M4 eigendom van de berijder en geldt de auto als onderpand.

