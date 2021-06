Alfa Romeo toekomst voorlopig nog veilig - Autoblog.nl

Stellantis kan de Alfa Romeo toekomst eventjes goed veilig stellen.

Een doemscenario waart door de showrooms van Alfa Romeo. Het kan niet anders of die dealers moeten meerdere merken verkopen om een klein beetje omzet te kunnen genereren. Natuurlijk, de werkplaats is een absolute goudmijn als ze nog 159’s in onderhoud hebben, maar je moet toch echt nieuwe auto’s verkopen die ooit occasions kunnen worden.

Op dit moment zijn er maar twee modellen die Alfa Romeo levert en beide modellen zijn niet bijster populair. Een groot probleem is dat de zakelijke rijder niet shopt bij Alfa, in tegenstelling tot in de late jaren ’90. Toen koos elke zichzelf respecterende vertegenwoordiger en marketingmanager zo’n 156 JTD. Maar er gloort hoop aan de horizon. Stellantis (de nieuwe eigenaar van Alfa Romeo) heeft aangegeven dat het merk sowieso 10 jaar de tijd heeft.

Alfa Romeo toekomst onzeker?

Nu komt daar beter nieuws bij, want Sauber is bezig met Alfa Romeo om hun contract te verlengen. Op dit moment is ‘Alfa Romeo’ actief in de Formule 1. Dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Het is nog altijd het Sauber F1-team uit het Zwitserse Hinwill. Alfa Romeo en Sauber hebben een sponsordeal. Ze hebben bij wijze van spreken ‘het dikste sponsorpakket’ waarbij het Sauber-team de Alfa Romeo-naam aanneemt.

In 2018 begon de samenwerking. Het ging niet al te best met Sauber op financieel vlak. Op deze manier kon FCA zijn merk promotoren (en hun twee nieuwe producten, de Stelvio en Giulia). Daarnaast was Sauber uit de financiële problemen.

Vasseur

Nog een voordeel, Alfa Romeo kon zo fungeren als een junior-team voor Ferrari. Precies, net zoals Toro Rosso zich verhoudt tot Red Bull. De sponsor-deal tussen Alfa Romeo en Sauber liep eind 2020 af, maar er werd een contract voor één jaar afgesloten. Frederic Vasseur, teambaas van Alfa Romeo:

Ik denk dat we een hele goede en positieve discussie gehad hebben om het contract te verlengen. Ik hoop dan ook dat we doorgaan. Bij Stellantis moeten ze een beetje reorganiseren na de fusie. Maar ik ben gelukkig en hoopvol met de laatste bevestigingen van Stellantis omtrent Alfa Romeo. Het is voor hen een enorme aanwinst om deel te nemen aan Formule 1. Andersom is dat ook zo: Alfa Romeo is een iconisch merk dat al meedeed aan de F1 in de vroege jaren. Ik hoop dat we het snel rond krijgen. Frederic Vasseur, is petrolhead en rijdt dus zelf ook Alfa Romeo.

De samenwerking tussen Sauber en Alfa Romeo gaat overigens wel ietsje verder dan alleen een sponsordeal. Zo zijn de Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm ontwikkeld door Sauber Engineering. Volgens Vasseur is dat nog maar het begin. Sauber Engineering moet namelijk een goed draaiende toko worden waarmee daadwerkelijk inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Leuk weetje, ondanks dat de auto ‘Alfa Romeo’ heet, is de naam van de auto (dit jaar heet ‘ie C39) een verwijzing naar de vrouw van Peter Sauber, Christiane. Alle Saubers hebben een typenaam dat begint met de C. Schattig, he?

Via: Motorsport.