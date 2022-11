Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 – rijtest en video

Het is altijd een big deal als er een nieuwe Alfa Romeo komt, vandaar dat we een mooie rijtest in de Tonale Plug-in Hybrid Q4 hebben gemaakt.

Als petrolheads, of moeten we inmiddels autoliefhebbers schrijven, hebben we het maar zwaar. Alfa Romeo hoort zeker in het rijtje iconische merken, maar nieuwe modellen komen maar mondjesmaats de markt op. Het merk is ijzersterk, maar heeft het toch al jaren zwaar op de automarkt. De Tonale gaat niet voor de grote ommezwaai zorgen, maar is wel de entree in een belangrijk segment.

Zero to zero

Als je aan de motoren van Alfa Romeo denkt, dan je waarschijnlijk aan de Busso V6, Twin Spark motoren, pittige viercilinders met dubbele nokkenassen etc etc. Toch gaat Alfa Romeo er ook aan geloven, het merk gaat volledig elektrisch. In het Zero to Zero proces gaat Alfa Romeo van nul (!) geëlektrificeerde auto’s naar alleen maar zero emission voertuigen in 2027. La metamorfosi is volgens Alfa Romeo het meest ambitieuze plan om CO2 te reduceren te worden in de automotive industrie. Waarbij ze dan voorbij gaan aan merken die nooit verbrandingsmotoren hebben geleverd, zoals bijvoorbeeld Tesla. In 2024 komt Alfa Romeo met hun eerste BEV, waarna in 2025 het eerste BEV only model volgt. In 2027 is het klaar met de ICE motoren.

Tonale – een echte Alfa

De Tonale Plug-In is in die zin een tussenstap, maar wel een grote stap voor Alfa Romeo. Opeens mochten de productmanagers bij Alfa zich ook druk maken over laadpalen, passen en laadsnelheden, hoewel de ervaring binnen moederbedrijf Stellantis al in ruime mate aanwezig is.

Voor de Tonale Plug-In deed Alfa Romeo uiteraard een greep uit het rek, in dit geval is er technische gelijkenis met de Jeep Compass. Qua uiterlijk zijn de verschillen (gelukkig) levensgroot, de Tonale is een echte Alfa Romeo geworden. De GT Line die over de zijkant van de achterkant naar de koplampen loopt herinnert aan vervlogen tijden. Zeker de voorzijde is lekker kenmerkend met het centraal geplaatste Alfa Romeo Scudetto-schild. De nieuwe Full-LED Adaptive Matrix ‘3+3’-koplampen verwijzen naar de SZ Zagato, Proteo conceptcar, maar in zekere zin ook aan de Alfa 159.

Tonale PHEV

Naast de twee benzine versies met 130 en 160 pk komt Alfa Romeo met hun eerste auto met een stekker. Om met het elektrische deel te beginnen: die bestaat uit een 122pk/250 Nm sterke elektromotor die louter de achterwielen aandrijft. Het 15,5 kWh grote accupakket werkt op 306v en is in een T-vorm in de bodem verwerkt.

Zoals iedere fabrikant die zijn eerste PHEV lanceert had Alfa Romeo de cijfers weer paraat hoe veel (of weinig) kilometers de gemiddelde Europeaan per dag rijdt. Het zijn er 35 en dus is de e-range van 69 km WLTP voldoende om minimaal de dag mee door te komen. Opladen gaat daarna met een éénfase 7.4 kW lader, waarmee je aan een normale stroomaansluiting in Nederland zo’n 4 uur verder bent voor een volle accu.

Met de Alfa D.N.A. drive selector kan worden gekozen uit Dynamic, Natural of Advance Efficiency. In die laatste stand rijdt de Tonale Plug-in Q4 volledig elektrisch. Met 122 pk op de achterwielen (een drooggewicht van 1850 kg) is de Tonale dan geen strepentrekker, maar je komt zeker met het verkeer mee. De topsnelheid in de elektrische modus is 135 km/u, in hybride modus 206 km/u.

De voorwielen worden aangedreven door de bekende 1.3 MultiAir viercilinder die in deze trim 180 pk en 270 Nm levert en is gekoppeld aan een 6-traps automaat. In Dynamic modus werken elektromotor en ICE samen, wat het systeemvermogen op 280 pk brengt. De Tonale Plug-in sprint ermee in 6.2s naar de 100.

Met het relatief grote accupakket is de CO2-uitstoot in de WLTP-testcyclus slechts 26g/km. Aangezien sommige bedrijven sturen op een zo laag mogelijke CO2-uitstoot (of de grens leggen op 30 gram), kan dit voor de zakelijke rijder een ding zijn .

Sturen

Tijdens de rijtest van de Alfa Romeo Tonale Plug-in kregen we een mix van stadsverkeer (saai), snelweg (ook saai), bergwegen (leuk) en een paar rondjes op het testcircuit Balocco voorgeschoteld. Tijdens de persconferentie (wat lang en daarmee ook saai) kregen we wat geinige cijfers te weten. Zo is het zwaartepunt 3% lager dan de beste concurrent. Waarbij het altijd jammer is dat zijn dan geen namen en rugnummers noemen. De laterale krachten in bochten zijn 8% hoger, maar ook daar weten we niet wat de vergelijkende auto is.

De gewichtsverdeling 53% voor en 47% achter is voor een auto die in de basis een voorwielaandrijver is, ook best netjes. Toch konden we, ook met ervaringen van auto’s met een vergelijkbaar concept, ook weer geen wonderen qua rijeigenschappen verwachten. De 1.3 MultiAir overklast met zijn 180 pk nog steeds de 122 pk sterke elektromotor op de achteras. Op zijn best is het weggedrag heel neutraal te maken en het moet geschreven worden: dat is Alfa Romeo redelijk goed gelukt. Kies wel voor de Dynamic stand, want anders reageert de aandrijflijn niet alert genoeg.

Helaas de besturing wel wat doods en heel erg licht. Dat laatste heeft ook zijn comfort, maar het was fijn geweest om iets meer feedback van de voorwielen te voelen. Dankzij de E-AWD vierwielaandrijvng liggen de grenzen ver weg. Wel interessant was om te merken dat als je de grens overschrijdt, dan botswaarschuwingen voor de zijkant wordt geactiveerd en de alarmlichten kort aangaan. Het werd bijna een spelletje om bochten met de juiste radius en vangrails te vinden en de Tonale er goed hard in te smijten om het systeem te activeren.

Typisch Alfa interieur

Er is een kans dat Alfa Romeo het budget niet had om de Tonale uit te rusten met fancy touchscreens en sliders, maar wij zijn er wel blij mee. Elke keer als ik in een auto stap met normale knoppen, krijg ik weer de bevestiging dat die het beste werken.

Het infotainment is gebaseerd op Android en kan middels over-the-air (OTA) updates worden bijgewerkt. Het scherm in het midden is 10.25” groot, het scherm voor je neus 12.3”. Totaal dus meer dan 22.5” aldus Alfa, tja helemaal ongelijk hebben ze niet. Belangrijker is dat Alfa Romeo de “iconische” kokers heeft behouden. Normaal zaten daar losse tellers in, nu het scherm. Het werkt prima en is direct herkenbaar als een Alfa Romeo, dus missie geslaagd. Mooi detail zijn de grote van echt aluminium gemaakte flippers die achter het stuur zitten.

Ruimte voor reuzen

Zo zeiden ze het niet, maar Alfa Romeo gaat er prat op dat er vier volwassenen van 1,90m kunnen plaatsnemen in een Tonale. Het afgevaardigde Autoblog team voor deze rijtest van de Alfa Romeo Tonale overschrijdt deze lengte zelfs, dus we konden het goed uitproberen. Met mijn lengte van 1,93m kon ik met de stoelen in de normale stand net niet lekker achter mezelf zitten, maar met een klein beetje inschikkelijkheid wel.

Het lijstje met de rijassistentiesystemen is behoorlijk compleet met onder meer Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), Lane Centering (LC) en Traffic Jam Assist. De Tonale is ook uitgerust met Autonomous Emergency Braking, Drowsy Driver Detection, Blind Spot Detection en Rear Cross Path Detection die waarschuwt voor kruisend verkeer tijdens achteruitrijden.

Conclusie

Een officiële Nederlandse prijs is er nog niet, maar de Tonale Plug-in komt vermoedelijk net iets boven de 50 mille in de prijslijst terecht. Qua uiterlijk verdient het designteam alle lof: er staat duidelijk een echte Alfa Romeo. Ook het interieur is prima geslaagd en de aandrijflijn weet ook prima raad met de Tonale. Echt sportief sturen is niet helemaal aan de orde, maar het kan ook een stuk beroerder in deze klasse. Te veel moeten we ook niet willen van en auto die toch wat hoger is dan een Giulietta.