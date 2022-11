Koop de ouwe Beuker van een Bekende Nederlander

En het woordje ‘Beuker’ is niet voor niets met een hoofdletter geschreven…

Er zijn inmiddels bijna meer Bekende Nederlanders dan mensen ie niemand kent. Vroeger was het nog lekker overzichtelijk. Je had Ted de Braak, Pino, Willem Ruis, André Hazes en Mies Bouwman. En daarmee was je er wel zo’n beetje. Maar das war einmal.

Tegenwoordig struikel je over de personen die zich bekend mogen noemen en dat heeft natuurlijk alles te maken met social media. Maar omdat er zo vreselijk veel Bekende Nederlanders zijn, is het zaak je wel een beetje te onderscheiden. Je wil tenslotte wel de bekendste bekende Nederlander zijn, toch?

Sommige mensen vallen op omdat ze heel mooi zijn. Anderen omdat ze dingen met ventilators doen op betaalde platformen en weer anderen onderscheiden zich door de auto’s waar ze in rijden. En je raadt het al, een van die auto’s staat te koop.

Koop de ex-beuker van Joel Beukers

De BN’er in kwestie is -hoe kan het ook anders- Joel Beukers. De man die zijn fortuin verdiende met allerhande voedingssupplementen is dol op het betere vier- of zeswielige spul, als het even kan voorzien van een goud laagje plastic eroverheen geplakt. En een van die ouwe beukers staat te koop.

Het gaat om een Italiaan waar je met meer dan 2 man in kan. Dus geen Ferrari en ook geen Fiat Multipla. Nee, het gaat om de ouwe Lamborghini Urus die ooit toebehoorde aan Joel. In stemmig zwart, want voor de verkoopbaarheid is de gouden wrap eraf gehaald.

Het is helaas geen koopje

Het probleem met de auto’s van Joel Beukers is dat je ze over het algemeen niet in de koopjeshoek van de autodiscounter ziet staan. Zo ook niet deze beuker. Hij kost namelijk een lieve 329.900 euro. Inclusief BTW, dat dan weer wel. Hij komt uit 2020 en heeft in totaal iets meer dan 35.000 kilometer onder de wielen.

Mocht jij dus een stemmig zwarte Lamborghini wensen die je met recht een Beuker mag noemen, dan is dit je kans. Spoed je dan gauw naar de verkoper, misschien is hij nog wel beschikbaar.

En dan kun jij mooi op de volgende kringverjaardag bij tante Annie zeggen dat jij de ouwe auto van een Bekende Nederlander hebt gekocht. En daar doe je het toch voor, wees eerlijk!

Met dank aan Niels voor de tip!