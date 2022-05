Alfa Romeo Tonale Veloce is goed nieuws en toch vrij slecht nieuws

Echt waar: er komt een Alfa Romeo Tonale Veloce. Al moeten liefhebbers van vlotte compacte crossovers nu niet al direct richting de Alfa Romeo dealer snellen.

Alfa Romeo is een merk met een gunfactor. Zelfs toen het merk zo gedecimeerd was als het maar kan, wist FCA (nu Stellantis) er nog iets leuks van te maken met de Giulia en Stelvio. Een belangrijk aspect daarvan is de welbekende Alfa Romeo-passione toevoegen aan wat op papier een degelijke, welhaast saaie D-segmenter (crossover) is. Het is ze warempel nog gelukt ook: petrolheads waarderen de Giulia en Stelvio, ook al zou je er mee weg komen om ze te gebruiken als doodnormale auto’s. Zo schijnt het dat @willeme zijn F5-knop compleet versleten is om occasionaanbiedingen van de Giulia te verversen.

Veloce

Het helpt natuurlijk ook dat de Giulia ook twee leuke versies heeft. Natuurlijk is er de zeer extreme Giulia GTA(m) en de ‘originele’ Quadrifoglio, beide enorm dikke sportsedans met een 2.9 liter V6 met Ferrari-genen voorin. Mocht dat allemaal een beetje te veel zijn, maar de 2.0 (of 2.2 JTD) een beetje te weinig, dan is er de toffe Giulia (en Stelvio) Veloce. Daarin is die 2.0 nog een beetje verder opgevoerd en krijg je gewoon 280 pk: een stuk meer dan de reguliere 2.0. Nou gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het Veloce-label meer een soort ‘Sportline’ wordt sinds je bij de facelift meerdere Veloce-smaakjes hebt en zelfs een diesel Veloce (2.2 JTD Veloce), maar het blijft het standaard recept om een iets gepeperde Alfa te hebben met het Veloce-label te hebben. Zoals Henk Westbroek al zei: Zelfs haar naam is mooi.

Alfa Romeo Tonale Veloce

Het klinkt in ieder geval als goed nieuws dat Alfa Romeo bekendmaakt dat er een Tonale Veloce komt. Sterker nog: die staat in de vandaag bekend gemaakte prijslijst, dus hoort gewoon bij de eerste edities. Een iets gepeperde Tonale: Alfa Romeo zou er iets leuks van kunnen maken. Helaas, helaas. Veloce blijft voor de Tonale bij een mooie naam. Want al is het de topversie, extra sportiviteit is (bijna) geen sprake van. De Tonale krijgt 130 pk of 160 pk uit een 1.5 liter hybridemotor en de Veloce krijgt geen enkele extra pk.

Sportief

Als doekje tegen het bloeden is de Alfa Romeo Tonale Veloce wel ietsje sportiever ingesteld dan de ‘basisversies’ Sprint, Super en Ti. Zo krijg je speciale Dual Stage Valve ophanging met elektronisch geregelde dempers, waardoor de vering net even dat stapje verder gaat. Ook krijg je donkere accenten in het exterieur en tegelijkertijd een hard contrast tussen de velgen. Daar zit namelijk een Brembo-remmenset met rode remklauwen. Die velgen zijn overigens ook speciale 19 inch velgen. Zoals gezegd, het is dus wel de topversie en er zitten wat sportieve randjes aan. Het moet wel gezegd worden dat de Edizione Speciale dezelfde toevoegingen krijgt en een lager prijskaartje heeft.

Prijslijst

Enfin, de Alfa Romeo Tonale Veloce is dus de sportieve Tonale, maar niet perse een sportieve auto. We kunnen wel mededelen dat de Veloce 51.500 euro gaat kosten en te allen tijde geleverd wordt met de 160 pk sterke motor. Zoals gezegd is die motor dus exact hetzelfde als de Edizione Speciale (vanaf 46.080 euro met de 130 pk motor en 48.080 met de 160 pk motor) én de Ti (47.920 euro). Als je 130 pk voldoende vindt, kun je de Sprint (44.500 euro) meenemen en de basisversie genaamd Super kost 42.000 euro. Dat laatste is dan ook de vanafprijs van de Alfa Romeo Tonale. Dat maakt het vergelijk met concurrenten dan weer interessant: