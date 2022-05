Autoblog Garage: Mazda CX-5 lease update

“Michael schiet eens op met die update, want er is ook weer nieuws over de Audi en de BMW”. Hoe staat het met die Mazda CX-5 die we in de lease rijden?

Collega @WillemE hijgt in mijn nek, want er zijn ook weer updates over zijn BMW 325d Touring en over zijn Audi A6 Avant. Hoog tijd voor een tweede bericht over de redactie Mazda CX-5 dus.

8 Maanden staat de Mazda CX-5 nu voor de deur van onze redactie. Deze Japanse SUV draagt het stempel van ultieme caravantrekker en ideale familiebak. Maar maakt de Mazda dat waar? We hebben er inmiddels wel een mening over!

Want, bevalt de CX-5 nog?

We verwachten dit jaar circa 25.000 km met de CX-5 te rijden en de eerste 17.000 daarvan zijn inmiddels onder de wielen van de leaseauto verdwenen. Tijdens die eerste 17.000 km ging mijn stemming afwisselend van ‘wat een topauto’ naar ‘165pk, really?’ naar ‘hij doet wat hij moet doen’.

Eerst de goede punten:

De Mazda CX-5 is gewoon een praktische ruime gezinsauto.

Het interieur is een prima plek om tijd door te brengen, ook op vakanties.

De Mazda is ondanks zijn formaat prima te parkeren, ook in de stad. Zijn camera’s voor en achter doen hun werk prima.

Ook de vrouw des huizes is er fan van (en dus staat er een Lexus weg te stoffen…)

Waar klagen we over:

Het verbruik is met 8,2 liter / 100km bij een rustige rijstijl gewoon geen sterk punt

Met slechts een 48 liter tank sta je te vaak bij de pomp.

De auto had iets comfortabeler mogen zijn. Hij helt nog steeds vrij veel over op rotondes maar daarvoor terug krijg je ook nog elke dwarsrichel door op de snelweg. Niet het beste compromis qua veercomfort/handling.

De herrie die het blok in combinatie met de automatische versnellingsbak produceert is echt hinderlijk.

De CX-5 is met de instapmotor van 165pk gevoelsmatig ondergemotoriseerd voor de 1594 kg die de Mazda rijklaar weegt.

De automaat lijkt hoe dan ook niet echt lekker gematched met de motor. In zowel standaard als Sport houdt hij zonder direct effect (hij is niet snel) de versnellingen veel te lang vast alvorens over (op) te schakelen

De adaptive cruise control is wederom door de krachtbron/automaat een crime. Wanneer deze ingesteld staat op bijvoorbeeld 110 km/u en door een voorganger zakt de snelheid tot 95 km/u, dan schakelt de automaat vaak 2 versnellingen terug wanneer er weer ‘vrij baan’ is. Dit gaat natuurlijk weer gepaard met onnodig kabaal.

Kortom, voor het geluid dat vaak in het interieur doorklinkt levert de auto te weinig performance. Je hebt het idee alsof je met een rallyproef bezig bent terwijl de auto in werkelijkheid alleen probeert van 100 naar 110 km/u te versnellen..

Op vakantie met de Mazda CX-5

Vanaf het moment dat ik destijds een occasion Volvo V50 station met een 5 delige originele rubber mattenset had, moet er wanneer mogelijk rubber ipv tapijt op de vloer van mijn familiebak.

Net even wat lekkerder schoon te houden zowel in herfst, als bij het voetbalveld als op de wintersport. Onbeschaamd vroeg ik dan ook aan Autostyle om een setje Gledring rubbermatten voor de Mazda CX-5 . Die liggen er sinds de herfst dan ook naar volle tevredenheid in.

Na eerst een week lang gezeur vanaf de achterbank over de net-uit-de-verpakking-geur. Maar dat is inmiddels al lang verleden tijd. Inmiddels zijn de matten er al een paar keer uit geweest om ze af te spoelen, ideaal wat mij betreft.

De Mazda verstouwt, zoals je mag verwachten voor een auto van dit formaat, een hoop bagage in de achterbak. Met 1 deel van de achterbank plat verdwenen er ook ski’s en snowboards in. Niets te klagen dus voor het doorsnee gezin dat een weekje naar een bungalowpark wil. En ook een kinderfiets (van een 8 jarige) gaat er nog prima in met 1 deel van de achterbank plat.

Geklaagd werd er wel tijdens elke trip over die vermaledijde automaat die maar terug blijft schakelen wanneer de auto op adaptive cruisecontrol staat. Het devies is dan ook zo snel mogelijk de automaat in de ‘Manueel’ stand zetten zodat de auto niet meer terugschakelt.

Mocht je aspiraties hebben om te gaan jagen op snelle auto’s op de Autobahn. Dan moet je ten eerste een lange adem hebben, maar verwacht ook geen waardes boven de 170-175 km/u. En ja, met 130 km/u op de cruise control wil de automaat bij een heuvel al snel 1 of 2 tikjes terug, zeker met meerdere mensen in de auto.

Dit of een Lynk & Co 01?

Nu vraag jij jezelf wellicht af, wat heeft een Lynk & Co 01 te zoeken in deze Autoblog Garage update? De CX-5 kwam destijds in de plaats van een private lease auto en wij betalen sinds de komst van de Mazda met veel plezier bijtelling over de fiscale waarde (kleine € 44.000,-). Maar onlangs reed ik een paar weken met een 01 van Lynk & Co. Objectief qua prijs en formaat gezien een mogelijk alternatief voor de Mazda.

We kunnen er kort over zijn. Een PHEV als de 01 laat duidelijk zien waar de Mazda al weer verouderd is. Nu is deze specifieke CX-5 natuurlijk een pre-facelift 2021 model. En @bart heeft inmiddels met het nieuwe model gereden (zie rijtest hieronder).

Maar gevoelsmatig wast de 01 de CX-5 gewoon de oren. Op bijna elk vlak (behalve het design wat mij betreft) troeft de Lynk & Co de Mazda af.

Niet in de laatste plaats omdat De Lynk & Co 01 (vanaf € 42.000,-) veel geraffineerder aanvoelt voor minder geld dan de CX-5.

Dat laatste komt natuurlijk VOLLEDIG door het verschil in BPM tussen de twee modellen. Pak nog even je stoelleuning stevig beet:

Mazda CX-5 : BPM bedrag € 10.142,-

Lynk & Co 01: BPM bedrag € 648,-

Een PHEV CX-5 kan niet snel genoeg komen als je die BPM bedragen ziet..

Trekhaak op de Mazda CX-5

Standaard kwam de CX-5 met vrijwel alles wat ik nodig had voor dagelijks gebruik. Het enige wat ik nog nodig had was een trekhaak. De leasemaatschappij verzocht mij om de lokale Mazda dealer hiervoor te benaderen. Voor € 1.225,- werd er binnen een halve dag een afneembare trekhaak gemonteerd (en ja die rekening is naar de leasemaatschappij).

Het doel was duidelijk. We wilden de CX-5 inzetten als werkpaard om 1 van onze Junkyard Racers mee naar Zandvoort te vervoeren. Want met een toegestaan aanhanger gewicht van 2.000 kg zou de Mazda potig genoeg moeten zijn om een Peugeot 206 gti te vervoeren. Uiteindelijk bungelde iemand een sleutel van een BMW X5 M50i voor mijn neus en toen was de keuze snel gemaakt.

(en ja, slechter dan dit kan je een auto niet op een trailer vast zetten…)

Maar de trekhaak was natuurlijk niet voor niets, want als rechtgeaarde Nederlanders hebben we de trekhaak OOK voor dit doel laten monteren (zie bovenaan deze pagina).

Tussentijdse conclusie

Het mag duidelijk zijn, die motor/automaat combinatie is geen winnaar in deze auto. En we werken daar inmiddels omheen. Wij hebben ons aangepast aan de auto en dit zorgt ervoor dat ik met plezier in de Mazda stap, elke dag weer. Het heeft simpelweg geen zin om het gaspedaal in de CX-5 diep in te trappen. Rijden met deze Mazda is dus boven alles jezelf beheersen. Niet omdat je verleid wordt door het potentieel onder de motorkap, maar vooral gestraft wordt door het ontbreken daarvan.

Maar, had je niet ook een Lexus en wordt er eigenlijk nog met die Autoblog Garage Lexus IS250 gereden dan door de Fam Ras? Ja, die is er nog en nee er wordt totaal niet mee gereden! Hij komt eigenlijk alleen van zijn plek wanneer de Mazda niet beschikbaar is. Want ja hij is nog steeds comfortabeler dan de Mazda, ook al is hij van 2006. Maar dat is ook direct de reden dat iedereen hier de sleutels van de ‘nieuwe auto’ pakt als er een boodschap moet worden gedaan of wanneer het tijd is voor een vakantie of tripje. Zo’n nieuwe auto is op de een of andere manier toch onweerstaanbaar.

Eigenlijk hebben we 2 auto’s voor hetzelfde doel en dat moet maar eens veranderen. Minstens 1 van de 2 auto’s mag naast praktisch ook wel fun zijn. Er wordt inmiddels driftig gezocht op Marktplaats…

Dus binnenkort in dit theater weer een update van het wagenpark van @willemE . En er is eindelijk ook weer iets nieuws te vertellen over ‘Project 130i”. Watch this space!

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: