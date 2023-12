Alfa Romeo: geen elektrisch SUV merk en Giulia station?

In een wereld van SUV’s blijft de traditionele sedan blijft belangrijk voor Alfa Romeo.

Zonder crossover of SUV in het gamma ga je als automerk keihard ten onder. Vandaar dat merken als Maserati, Ferrari, Lamborghini en noem ze allemaal maar op één of meerdere van die hoge rakkers in hun gamma hebben. Ook Alfa Romeo moest eraan geloven.

Eerst was daar de Stelvio. Toen kwam de Tonale en daar komt binnenkort de Milano bij. Maar, benadrukt crossover, Alfa Romeo CEO Jean-Philippe Imparato tegenover Autocar, “we worden geen SUV-merk”.

Moeilijke woorden van een merk waarbij het meerendeel van het gamma bestaat uit hoge auto’s. Imparato wil vooral het bestaansrecht van de D-segment sedan verdedigen. Om specifieker te zijn, de Giulia. Het huidige model gaat over een paar jaar met pensioen en zijn elektrische opvolger blijft een sedan. Dat wil de CEO ons op het hart drukken in dit interview. Zelfs als de hele wereld kiest voor SUV wil Alfa Romeo vasthouden aan de berline, aldus Imparato

Giulia station?

De heilige graal voor alle Nederlandse petrolheads is een Alfa Romeo Giulia Sportwagon. Al sinds de Giulia in zijn huidige vorm onderdeel uitmaakt van het gamma van het merk is er vraag naar een station. Alfa Romeo heeft die stap nooit durven zetten.

Het merk zegt nooit nooit. In het interview spreekt Imparato over de mogelijkheid over een combinatie van sedan en station met de nieuwe Giulia. Oftewel, de CEO blijft vaag, maar sluit het niet helemaal uit.

..But I also acknowledge that there were many suggestions that there should be a station wagon version of the Giulia. Maybe there’s a tipping point between the sedan and the station wagon with a new Giulia Alfa Romeo CEO Jean-Philippe Imparato

Alfa Romeo wil dat de Giulia bij zijn waarden blijft en de naam niet ten grabbel gooien. Het is een vermoedelijke sneer naar andere merken, die wat minder heilig doen met bekende namen. Denk aan bijvoorbeeld Ford met de Mustang Mach-E en de Puma.

Nieuwe modellen

Volgend jaar is de onthulling van de nieuwe Alfa Romeo Milano. In 2025 en in 2026 volgen nog twee nieuwe D-segment auto’s, waar de volledig elektrische Giulia er één van is. Weer een jaar later, in 2027, volgt er een grote auto in het E-Segment.

Ze zitten in elk geval niet stil bij Alfa Romeo. Na een lange tijd een magere line-up te hebben bestaande uit de Giulia en de Stelvio gaat het merk nu doorpakken. Onder de vlag van Stellantis poept het merk de komende jaren er een hoop nieuwe modellen uit.