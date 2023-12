Opvallende Belgische kentekens: dit zijn er nog eens 11!

We hebben weer eens een paar leuke Belgische kentekens opgedoken.

Zoals we eerder deze week schreven zijn gepersonaliseerde kentekens een groot succes in België. Bij onze zuiderburen rijden er maar liefst 46.000 auto’s rond met een zelfverzonnen kenteken. Die moeten wel uniek zijn, dus het wordt wel steeds lastiger om iets leuks te verzinnen voor op je kenteken.

We hebben al wel eens eerder een lijstje gemaakt met 11 leuke Belgische kentekens, maar dat is alweer vier jaar geleden. We hebben inmiddels wel weer genoeg materiaal om een nieuw lijstje samen te stellen. Daarom zijn we weer eens in de Autoblog Spots-archieven gedoken. Dit zijn een aantal gepersonaliseerde kentekens die ons opvielen:

Spotter: @alfapeter

Sommige mensen zijn er trots op dat ze een Tesla hebben, anderen zijn er trots op dat ze géén Tesla hebben. Deze Porsche Taycan-eigenaar bijvoorbeeld. We zijn benieuwd wat er gebeurt als hij met dit kenteken bij een Tesla Supercharger gaat laden.

Spotter: @Maurice16

Deze Corvette C7 wil vooral zijn achterste kenteken laten zien: daar staat namelijk ‘bye’ te lezen. Wel zo vriendelijk natuurlijk, dat deze Corvette-rijder even groet terwijl hij iedereen voorbij scheurt.

Spotter: @motorsportcentral

Een gepersonaliseerd kenteken met amai, Belgischer dan dat wordt het niet. Met 46.000 kentekens moest deze er natuurlijk wel tussen zitten. Het enige echte AMAI-kenteken zit dus op een AMG GT Roadster.

Spotter: @rvspots

Als je een bedrag van meer dan een miljoen uitgeeft aan een auto kan een gepersonaliseerd kenteken van €1.000 er ook nog wel vanaf. De eigenaar van deze LaFerrari koos voor de treffende omschrijving ‘hypercar’.

Spotter: @hanse1one

Misschien wel het bekendste kenteken van België en omstreken: KUT-WIJF. Het is ook bekend welk kutwijf er met dit kenteken rondrijdt en waarom. Tegenover HLN vertelde de eigenaresse dat ze het kenteken eigenlijk als grap had aangevraagd en dat ze niet had verwacht dat de aanvraag daadwerkelijk goedgekeurd zou worden. Wel dus.

Spotter: @toyotafortuner

Er zijn auto’s waarmee je een 911 kunt uitlachen, maar is een Range Rover zo’n auto? De eigenaar van deze Range Rover vindt van wel, getuige zijn kenteken. Óf het kenteken zat eerst op een 911 waar hij heel veel lol mee had. Dat kan ook.

Spotter: @mathieus

Een gepersonaliseerd kenteken is leuk, maar het wordt helemaal leuk als je meerdere auto’s hebt met gepersonaliseerde kentekens. Dan kun je bijvoorbeeld LIL BRO doen op je ene auto en BIG BRO op de andere. We snappen alleen niet helemaal waarom deze kentekens op twee even grote NSX-en zitten. Eigenlijk had het kenteken LIL BRO op een Honda CRX moeten zitten.

Spotter: @julian06

Wat doe je als het kenteken R8 al bezet is? Dan moet je een klein beetje creatief zijn. De eigenaar van deze R8 Green Hell Edition koos daarom voor het kenteken RACHT. Het leuke is dat autoleken geen flauw idee hebben wat ‘racht’ betekent.

Spotter: @vbarchetta

Ik tegenstelling tot het KUTWIJF-kenteken kunnen we dit kenteken helaas niet van context voorzien. Naar het verhaal hierachter kunnen we dus alleen maar raden. Zou deze Bentayga een cadeautje zijn van een sugardaddy? Of is degene die er in rondrijdt zelf de sugardaddy?

Spotter: @spotcrewda

De Belgische overheid doet snel moeilijk over kentekens, maar soms loop je toch tegen beperkingen. Het kenteken 007 is natuurlijk al lang bezet en DOUBLE-07 is te lang. Daarom koos de eigenaar van de Aston Martin maar voor DUBLE-07. Je moet wat…

Heb je zelf ook een auto met een leuke kenteken gespot (of iets anders)? Je foto’s zijn altijd welkom op Autoblog Spots! Wie weet kom je ze tegen in het volgende lijstje.