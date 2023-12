Eindelijk! De compacte Alfa SUV heeft een naam

En het is NIET Brennero.

Een nieuw model van Alfa Romeo, dat is iets bijzonders. Alfa is namelijk niet een merk dat in een rap tempo nieuwe modellen lanceert. Toch komt er nu vrij kort na de Tonale weer een nieuwe Alfa. Zoals jullie wellicht al hadden meegekregen wordt dit een compacte SUV. Misschien gaat Alfa daarmee eindelijk weer eens wat verkopen.

Waar de Tonale het kleine broertje is van de Stelvio, komt de nieuwe Alfa daar weer onder te staan. Het wordt een B-segment SUV, want daar kan Stellantis maar geen genoeg van krijgen. Na de Peugeot 2008, Opel Mokka, Citroën C4, DS 3, Jeep Avenger en Fiat 600 wordt dit alweer de zevende (!) B-segment cross-over op hetzelfde platform.

To Brennero or not to Brennero

Dat deze auto eraan zat te komen wisten we al lang, maar wat we nog NIET wisten was de naam. Heel lang ging het gerucht dat de auto Brennero zou heten. Dat klonk plausibel, want dat is net als Stelvio en Tonale een bergpas.

In juni kregen we van Alfa Romeo echter te horen dat de auto géén Brennero zou gaan heten. Hoe de auto dan wel ging heten? Daar waren ze zelf ook nog niet uit, want ze deden een oproep aan de fans om een naam te verzinnen. Vorige week laaiden de Brennero-geruchten echter weer op, gevoerd door een teaser van Alfa Romeo zelf. Daarin waren verschillende coördinaten te zien, onder andere die van de Brennerpas.

Kogel door de kerk

Maar nu is de kogel dan ein-de-lijk door de kerk: Alfa Romeo maakt de naam van hun nieuwe model bekend. De nieuwe Alfa SUV gaat Milano heten. Het model wordt dus niet vernoemd naar een bergpas, maar naar de geboortestad van het merk. Eerder was er ook al een model half vernoemd naar deze stad. De ‘Mi’ in MiTo stond namelijk ook voor Milaan.

Het lijkt erop dat Alfa Romeo de naam gewoon zelf verzonnen heeft, want over de eerdere vraag aan de fans wordt met geen woord gerept. Iedereen heeft dus voor niks zijn hoofd zitten breken over een naam. Mooi is dat.

Elektrisch

Over de specificaties van de Milano verklapt Alfa Romeo nog niks, behalve dat er een volledig elektrische variant komt. We kunnen wel alvast een wilde gok doen. Ons voorgevoel zegt dat de Milano een 54 kWh-accu krijgt en een elektromotor met 156 pk. In april weten we het zeker, want dan wordt de Alfa Romeo Milano onthuld in… jawel, Milaan.

Header: de Alfa Romeo Milano volgens AI