Camaro weer dood: laatste exemplaar gemaakt

Het allerlaatste exemplaar van de Chevrolet Camaro is geproduceerd.

De koning is dood, leve de koning? Het doek is wederom gevallen voor een icoon van de Amerikaanse automarkt: de Chevrolet Camaro. De musclecar zag in 1967 het licht, maar in 2002 viel het doek vanwege tegenvallende verkopen.

In de jaren daarna klonken geruchten over het opnieuw in leven blazen van het iconische model. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Iedereen kan zich de Transformers-films herinneren met de Camaro SS Bumblebee. Want in 2010 zag de Camaro weer het licht. We zijn nu 13 jaar later en opnieuw is er een einde gekomen aan het bestaan van auto.

Camaro productie ten einde

Afgelopen week rolde het allerlaatste exemplaar van de Chevrolet Camaro van de band in de fabriek in Michigan. Het betrof een handgeschakelde ZL1 1LE. Foto’s van de uiteindelijke auto zijn (nog niet) vrijgegeven. Maar ik kan me voorstellen dat medewerkers een traantje hebben gepikt in de fabriek.

Na dertien jaar is het over en uit voor de zesde generatie Camaro. Of Chevrolet het model nu met rust laat is nog maar de vraag. De Camaro is zo’n icoon en een enorm bekende naam in de Verenigde Staten. De kans is groot dat er toch ooit een zevende generatie gaat komen, al dan niet volledig elektrisch.

Chevrolet kondigde in maart van dit jaar aan dat de productie van de Camaro ging stoppen. Daarop volgde de introductie van de Collector’s Edition. Een in gelimiteerde oplage gemaakte auto, waarvan er slechts 350 stuks zijn geproduceerd en verkocht.

Hier in Nederland gaan we het gemis van de Chevrolet Camaro niet zo merken. Op wat verdwaalde exemplaren na is het een zeldzame verschijning. Je ziet nog wel eens een oude of een Camaro SS uit 2010 rijden, maar daar blijft het ook bij. Vaarwel Camaro. Je V8-gebrul zal gemist worden.