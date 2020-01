Alfa Romeo’s, Maserati’s en Fiats worden een stuk prettiger

En de rest van het FCA-portfolio.





Ben jij goede vrienden met de de infotainment in je auto? Zoveel concerns, zoveel systemen. Het ene systeem werkt nu eenmaal intuïtiever dan het andere. Bij Volvo zijn ze zelfs gestopt met het volledig zelf ontwikkelen van een infotainmentsysteem en gaan ze gebruik maken van Android.

Fiat Chrysler Automobiles was zo’n autoconcern dat de laatste jaren een niet al te best infotainmentsystemen in huis had. Met Uconnect (gebaseerd op Android) heeft het concern grote stappen gemaakt. De techniek van FCA supersnel en zeer gebruiksvriendelijk noemen gaat nog een stapje te ver. Maar niet getreurd. Het concern komt namelijk met goed nieuws. Er is een enorme update aangekondigd voor Uconnect.

Uconnect 5 komt naar de laatste modellen van Chrysler, Dodge, Jeep, RAM, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Lancia en Abarth. De grootste verbeteringen hebben te maken met de User Experience (UX). Het systeem is een klap sneller geworden en je kunt nu tot 5 profielen aanmaken met persoonlijke instellingen.

Ook introduceert de nieuwste versie van Uconnect draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Geen gedoe meer met een rondslingerende kabel, elke keer als je in de auto stapt. Amazon Alexa heeft ook meer nieuwe functies gekregen, maar dat is niet zo relevant in Nederland. De stemassistent is vooralsnog enkel in het Engels te gebruiken.

Verder maakt Uconnect 5 gebruik van de maximale resolutie in de nieuwste auto’s van FCA. Geen lelijke uitvergroting, maar haarscherp beeld op een maximaal 12.3-inch groot display. Het systeem is toekomstproof. De mappen van TomTom in de auto krijgen onder meer ondersteuning om laadstations in de nabije omgeving weer te geven.

Daarnaast introduceert Uconnect 5 Firmware Over The Air. Dit kennen we al jaren van bijvoorbeeld Tesla. Met deze feature kunnen updates via een draadloze internetverbinding gedownload en geïnstalleerd worden.