Hier is de Volkswagen Golf 8 R

Net als dat je weet dat je met Kerst kalkoen gaat eten, weet je ook vrijwel zeker hoe de hetere varianten van de Golf eruit gaan zien. De GTI lekte eerder deze maand al en gaf een voorspelbaar beeld. Het meest opvallende was de grotere achterspoiler. De bumpers en uitlaten waren niet schrikbarend anders in vergelijking met zijn voorganger.

Voor de Golf 8 R lijkt Volkswagen eenzelfde recept te gebruiken. Nu is dit nog een lek en kan dit een prototype zijn. Maar jij en ik weten ook dat de Duitse autobouwer geen baanbrekende wijzigingen gaat doorvoeren aan het productiemodel.

Het is slechts één foto van de achterkant. Via CocheSpias op Instagram is het plaatje naar buiten gekomen. Als ik had gezegd dat het een strenge facelift was geweest had je me hoogstwaarschijnlijk ook geloofd.

De achterlichten en ietwat gewijzigde achterbumper geven weg dat het de Golf 8 betreft. Aan de vier rondvormige uitlaten heeft Volkswagen niets gewijzigd. Waarom iets veranderen, als het oude nog goed in de smaak valt moeten de Duitsers gedacht hebben. En geef ze eens ongelijk: het ziet er prima uit. Saai, maar prima. De nieuwe Volkswagen Golf 8 R krijgt naar verluidt 333 pk. Meer info over de performance varianten van de Golf 8 check je in dit artikel.