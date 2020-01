Nieuwe trend: splitter guards op je front splitter

Als een pleister op een niet bestaande wond.





In Trumpmenië houdt een nieuw fenomeen de gemoederen bezig op fora voor benzinehoofden. Punt van contentie is de zogenaamde ‘splitter guard’ en met name de praktijk om deze niet te verwijderen van auto’s. Het begon allemaal in 2015, toen Dodge de Challenger en Charger af fabriek ging leveren met extra bescherming op de auto voor kwetsbare, lage front splitters.

Zo’n lage splitter staat natuurlijk sportief en helpt in theorie ook mee aan de downforce, maar het levert ook problemen op. In dagelijks gebruik schraap je zo’n ding al snel een keer over een drempel of steile parkeergarage-ingang heen. In plaats van respect dwingt zo’n schraap-splitter daarna vooral medelijden af bij willekeurige toeschouwers.

Sommige exoten krijgen om deze reden een (optioneel) lift-systeem mee waarmee de neus een beetje opgetild wordt. Een verfijnde oplossing, maar wel een dure. Sommige eigenaren van zo’n Dodge-mokerhamer kozen al snel voor een andere optie: die beschermers die er af fabriek opzitten gewoon laten zitten.

Inmiddels is dit zoals gezegd echt ‘een dingetje’ geworden. Zodanig zelfs dat er een aparte Facebook-groep is gemaakt getiteld ‘Hey Pal, You Forgot To Take Your Splitter Guards Off‘. De groep heeft al meer dan 12.000 leden. Tegelijkertijd zijn er ook grote fans. Je kan de beschermers nu zelfs ook los kopen op internet voor een paar tientjes.

Uiteindelijk is Dodge zelf ook gevraagd naar wat men vindt van deze ontwikkeling. Het antwoord van de fabrikant is dat ze er niet blij mee zijn. Logisch natuurlijk, ze willen best wat geld verdienen daar met het vervangen van beschadigde splitters. De officiële reden is echter dat het laten zitten afbreuk doet aan het design van de auto’s.

Dodge heeft daarom ook een maatregel ingevoerd om het laten zitten van de gele splitters te ontmoedigen. Net als de Challenger en Charger zelf, is deze maatregel een tikkie ouderwets. De oplossing van Dodge is namelijk om de bescherming in de toekomst in het roze uit te voeren. De gedachte is waarschijnlijk dat de klantenkring dat niet heel stoer vindt en daarom de beschermer er toch maar afgooit.

Ga jij een paar van deze dingetjes bestellen voor je getunede GTI, of vindt jouw palm onwillekeurig zijn weg naar je gezicht bij de aanblik van dit gedoe? Laat het weten, in de comments!