Dit is de meest ingetogen Alfa 8C occasion van Nederland

Deze Alfa 8C occasion van Nederland is heel erg bescheiden.

De Alfa Romeo 8C is een wonder op wielen zoals alleen Alfa ze kan maken. Als sportieve rijdersauto was het geen Porsche 911 GT3 of Ferrari F430. Het was ook geen GT zoals de Aston Martin DB9 of Maserati GranTurismo. De autojournalisten begrepen niet helemaal hoe ze de auto moesten plaatsen.

Het kopende publiek wel. De Alfa Romeo 8C is namelijk een auto waar je enkel en alleen naar moet kijken en luisteren om te begrijpen waarom ‘ie zo duur is. Bij kunst ga je toch geen logica toepassen?

Meest ingetogen Alfa 8C occasion van Nederland!

Er zijn twee series gemaakt van de Alfa Romeo 8C, de 8C Competizione (de coupé) en de 8C Spider (de cabrio). Van beide series zijn er 500 gebouwd, 1.000 in totaal dus. In de meeste gevallen is er gekozen voor een opvallende kleur en uitvoering. Rosso Competizione (misschien wel de mooiste kleur ooit) is immers uitgevonden voor deze auto.

Maar het hoeft dus niet heel bijzonder opvallend. Er waren meer ingetogen opties en deze staat in Nederland! Sterker nog, de meest ingetogen Alfa 8C van Nederland staat vlak bij het redactiekantoor van Autoblog! Het is een vrij laat exemplaar, uit 2010. De auto heeft slechts 7.000 km gelopen en moet 289.000 euro kosten. Dat is een boel geld.

Het is gek genoeg ook nog eens een Spider. Die zie je geregeld in het rood (Rosso Alfa), rood (Rosso Competizione) of dat mooie parelmoerwit. Qua velgen lijkt het alsof iedereen gekozen heeft voor de klassieke ’teledials’. Dat is op zich logisch, die wielen zijn bloedmooi, uniek en passen uitstekend bij het ontwerp.

Is het mooi?

Maar deze wielen lijken wel van een facelift 159 af te komen. Ze zijn heel elegant en passen dus uitstekend op de meest ingetogen Alfa 8C van Nederland. Dan is het natuurlijk de vraag is het mooi? Natuurlijk zijn er mensen die liever een kleurtje zien op een auto en dat valt te beprijzen.

Maar bekijk het van de andere kant. Het is een bijzondere Italiaanse sportwagen met open dak. Eentje die je van kilometers afstand hoort aankomen. Opvallen ga je sowieso wel doen. Ten tweede is het ontwerp na al die jaren ijzersterk en totaal niet verouderd. Sterker nog, in deze grijstint komt het lijnenspel misschien wel beter uit de verf.

Nooit geweten dat het gedeelte om de Scudetto-grille zo ‘recht’ afliep, bijvoorbeeld. Ook in het zilver met deze zakelijk verantwoorde wielen toont de auto bij de tijds en erg fraai. Maar hey: het is smaak dus het kan zijn dat je zelf een betere gedachte daarover hebt. Laat deze dan ook weten in de comments!

Je kunt de advertentie hier bekijken! Mocht je overigens geen zin hebben in een grijze Spider, ze hebben ook deze gele 8C Coupé staan, die heeft nog minder kilometers gelopen en kost daardoor 10 mille meer. Of zou het door het lakkleurtje komen?

