Rijd nu over je eigen BMW Hofmeister-knik heen!

BMW bewijst maar weer eens dat de nieuwste technologie gecombineerd met een portie verveling soms voor gekke taferelen zorgt. Zo zorgt BMW ervoor dat je over je eigen Hofmeister-knik kan rijden.

Zeg je BMW-design, dan zeg je wellicht een aantal dingen. Angel-eye koplampen misschien? De dubbele grille? Karakteristieke koplampen dan wel achterlichten? Er is één aspect dat misschien in zijn eenvoud wel het beste designdingetje op een BMW is. De Hofmeister-knik.

Hofmeister-knik

Onder het regime van BMW-ontwerper Hofmeister kreeg elke BMW vanaf de jaren ’60 een bijzonder stukje design mee op de achterste zijruit. De bovenkant van de ruit loopt af naar beneden en het onderste gedeelte wordt op het laatst een beetje naar boven getrokken. Het resultaat is vaak een 90-graden hoek met twee schuine lijnen. De Hofmeister-knik, zoals het element is gaan heten, is in vele vormen aanwezig op bijna alle modellen van BMW sinds de jaren ’60. Ja, ook op de nieuwste designs, al moet je soms wel iets beter zoeken dan voorheen.

Rijd op je Hofmeister-knik!

Dan even om de titel uit te leggen: BMW heeft een nieuw stukje software om de Hofmeister-knik weer eens uit te lichten. Want waar je BMW misschien ook wel van kent is de lijfspreuk “Freude am Fahren” of “Sheer Driving Pleasure”, wat erop slaat dat rijeigenschappen hoog in het vaandel staan in Beieren. Kun je de Hofmeister-knik en rijplezier combineren? Ja, kennelijk. BMW heeft een stukje software uitgevonden waardoor je de knik op je eigen of je favoriete BMW kunt vinden en erop kunt rijden.

Hoe het werkt: ga naar de Hofmeister-knik website van BMW en je zult een kaart zien van de VS (het gebied dat BMW voor nu heeft uitgekiemd). Met behulp van kunstmatige intelligentie heeft BMW de Hofmeister-knik van al hun modellen vergeleken met alle wegen in de VS. Vervolgens heeft het programma alle wegen gevonden die eruit zien als de Hofmeister-knik van een bepaald model. Bovenstaand voorbeeld: dit landweggetje in New Mexico heeft dezelfde vorm als de Hofmeister-knik van een BMW X3 M (F97). BMW zegt dat hun botprogramma 93 procent overtuigd is dat deze vorm overeen komt. Soms is het iets minder, dan moet je even creatief zijn. Maar over het algemeen zijn er zo best veel Hofmeister-knikken te vinden op de weg.

Is het briljant? Is het krankzinnig? Het blijkt maar weer dat de lijn daartussen erg dun kan zijn en de uitvinder van de Hofmeister-knik-kaart koorddanst erop. Wij wachten geduldig af of er een Europese versie komt, zodat we zien hoeveel Hofmeister-knikken ons weggennet rijk is.