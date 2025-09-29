Oké, hij ontploft niet ofzo. Het heeft te maken met de kilometerstand.
We vallen meteen maar met de deur in huis. Plug-in hybrides zijn technisch slim bedacht maar communicatief een drama. Je hebt namelijk twee aandrijflijnen in één auto, maar de kilometerstand blijft bij één saai getal. Voor de bestuurder (en aspirant koper) is daardoor totaal onduidelijk hoeveel er elektrisch is gereden en hoeveel kilometers de brandstofmotor moest leveren.
Dat levert gekke situaties op. Een auto kan 30.000 kilometer op de teller hebben, maar misschien heeft de benzinemotor er maar zesduizend van gedaan. Of juist het grootste deel. Niemand die het weet, behalve de boordcomputer, en die houdt z’n mond. Toch is dat cruciale info, want een brandstofmotor vraagt om onderhoud dat afhankelijk is van kilometers. Bougies, filters en riemen slijten niet op gevoel, maar op gebruik.
Alle hybride auto’s hebben een enorm probleem
Wie een tweedehands PHEV koopt, krijgt nu dus een raadsel voorgeschoteld. Bij een gewone benzine- of dieselauto is duidelijk dat alle kilometers door de motor zijn afgelegd. Bij een stekkerhybride blijft het gokken of je een blok krijgt dat net ingereden is of eentje dat eigenlijk al rijp is voor een grote beurt.
En dat terwijl sommige moderne PHEV’s meer dan 100 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden. Wie dat slim plant en vaak laadt, kan maanden rondrijden zonder dat de verbrandingsmotor wakker wordt. Tot de auto ineens vraagt om even te tanken, omdat benzine ook niet eeuwig goed blijft.
Wat zou helpen? Europese regels die fabrikanten verplichten twee standen te tonen. Eentje voor de totale kilometers, en eentje die laat zien hoeveel de brandstofmotor daadwerkelijk heeft meegedraaid. Dat is transparant, eerlijk en gewoon logisch.
Onderzoek naar tientallen PHEV’s maakt duidelijk dat bijna geen enkel merk deze info nu al deelt. Fabrikanten erkennen dat het een grijs gebied is en houden het liever vaag. Waarom weten we niet, maar voor de tweedehands hybride koper is het oprecht een best serieus probleem.
Dat je het dus even weet!
Reacties
werf76 zegt
Echt een eerste wereld probleem. Koop er dan een met een lage kilometerstand als je het zeker wilt weten.
erwingrunn zegt
Wat weet je dan zeker ?
RUBERG zegt
Dat de eerste eigenaar beter had kunnen fietsen
Robert zegt
Je kunt (glim)lachen om dit antwoord, maar het is de waarheid als een koe. Ik heb mezelf een keer laten verleiden tot de aankoop van een occasion met een lage km-stand en het leek wel autopechbingo: alle typische kwalen die je kunt verwachten bij dit soort auto’s kreeg ik voor m’n kiezen, en na anderhalf jaar heb ik de auto ingeruild omdat ik het vertrouwen volledig kwijt was.
bobinthebottle zegt
Mijn X5 uit 2022 geeft alleen het totale aantal kilometers en het totaal van de elektromotor aan. Dus idd geen idee wat de verbrandingsmotor nou in totaal gelopen heeft;-)
pyrat zegt
Dit geeft mijn 330e uit 2022 inderdaad ook aan, ik heb deze lastige wiskundige vergelijking ook nog niet kunnen oplossen..
mc96 zegt
Mijn 530e geeft aan dat ie 50% van de km op de elektromotor heeft gereden. Maar of dat nou betekent dat hij voor 50% op de brandstofmotor heeft gereden… je weet het niet he :-)
rwdftw zegt
Moderne auto’s zouden eigenlijk iets moeten hebben wat landbouwtractoren al decennia hebben, een urenteller.
Dan weet je wat de motor gedaan heeft. :)
vetnek zegt
Zelfde als een vrachtwagen met een PTO.
Heeft de motor jaren op de bouwplaats een betonmolen staan aanjagen vs. is er 8 ton mee gereden?
jippie zegt
Een benzinemotor met weinig kilometers die elke keer bij de laatste 3 kilometer van de rit aanslaat omdat de accu dan leeg is, wil je ook niet.
rwdftw zegt
Er zijn meerdere manieren om een hybride te vermoorden. Op de accu naar de snelweg en daar met 120 invoegen op de linkerbaan of ritjes waarbij de motor steeds aan moet slaan. Gegarandeerd een kapotte koppakking.
KennOne zegt
Ik denk dat dit probleem wel mee valt, bijna iedereen die ik ken zetten hun plug-in-hybride nooit aan de lader.
Onehp zegt
Een verbrandingsmotor die weinig draait en dan bijna nooit lekker warm, heeft een minstens even grote onderhoudsbehoefte als eentje die altijd mee mocht doen!