Oké, hij ontploft niet ofzo. Het heeft te maken met de kilometerstand.

We vallen meteen maar met de deur in huis. Plug-in hybrides zijn technisch slim bedacht maar communicatief een drama. Je hebt namelijk twee aandrijflijnen in één auto, maar de kilometerstand blijft bij één saai getal. Voor de bestuurder (en aspirant koper) is daardoor totaal onduidelijk hoeveel er elektrisch is gereden en hoeveel kilometers de brandstofmotor moest leveren.

Dat levert gekke situaties op. Een auto kan 30.000 kilometer op de teller hebben, maar misschien heeft de benzinemotor er maar zesduizend van gedaan. Of juist het grootste deel. Niemand die het weet, behalve de boordcomputer, en die houdt z’n mond. Toch is dat cruciale info, want een brandstofmotor vraagt om onderhoud dat afhankelijk is van kilometers. Bougies, filters en riemen slijten niet op gevoel, maar op gebruik.

Alle hybride auto’s hebben een enorm probleem

Wie een tweedehands PHEV koopt, krijgt nu dus een raadsel voorgeschoteld. Bij een gewone benzine- of dieselauto is duidelijk dat alle kilometers door de motor zijn afgelegd. Bij een stekkerhybride blijft het gokken of je een blok krijgt dat net ingereden is of eentje dat eigenlijk al rijp is voor een grote beurt.

En dat terwijl sommige moderne PHEV’s meer dan 100 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden. Wie dat slim plant en vaak laadt, kan maanden rondrijden zonder dat de verbrandingsmotor wakker wordt. Tot de auto ineens vraagt om even te tanken, omdat benzine ook niet eeuwig goed blijft.

Wat zou helpen? Europese regels die fabrikanten verplichten twee standen te tonen. Eentje voor de totale kilometers, en eentje die laat zien hoeveel de brandstofmotor daadwerkelijk heeft meegedraaid. Dat is transparant, eerlijk en gewoon logisch.

Onderzoek naar tientallen PHEV’s maakt duidelijk dat bijna geen enkel merk deze info nu al deelt. Fabrikanten erkennen dat het een grijs gebied is en houden het liever vaag. Waarom weten we niet, maar voor de tweedehands hybride koper is het oprecht een best serieus probleem.

Dat je het dus even weet!