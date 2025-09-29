Vrouwelijke transportmedewerkers massaal slachtoffer van intimidatie

Het zijn lastige tijden en dat zijn het.

Laten we ook eens een serieuze noot gaan kraken hier op Autoblog. Iets dat ons mannen toch even aan het denken moet zetten. De European Transport Workers’ Federation (ETF) heeft namelijk alarmerende resultaten van een nieuw onderzoek naar geweld en intimidatie tegen vrouwen in de transportsector gepubliceerd.

En van de resultaten donder je bijkans van je stoel… Bijna driekwart van de ondervraagde vrouwen geeft aan op de werkvloer te maken te hebben gehad met geweld of vormen van intimidatie. Driekwart, kom op zeg… Het onderzoek, uitgevoerd tussen mei en september 2025 in twaalf talen, kreeg 1.071 reacties van vrouwen uit 24 Europese landen en daarbuiten.

Vrouwen massaal slachtoffer van intimidatie

De cijfers tonen dat het probleem ook niet incidenteel maar structureel is. Van de 772 vrouwelijke transportmedewerkers die de frequentie aangaven, zegt zeven procent dagelijks geconfronteerd te worden met geweld of intimidatie. Nog eens zeventien procent ervaart het meerdere keren per week, zeven procent wekelijks en 45 procent meerdere keren per maand.

Het gaat om uiteenlopende vormen van misbruik, waaronder verbaal geweld, bedreigingen, intimidatie, seksuele intimidatie, spugen en digitale vormen van geweld. Best serieuze zaken dus, voordat er mannen zijn die denken dat die dames niks gewend zijn en een schouderklopje al als geweld zien.

Opvallend is dat het merendeel van de incidenten afkomstig is van derden, zoals reizigers of gebruikers van diensten (56 procent). Maar liefst 41 procent van de meldingen wijst naar collega’s, leidinggevenden of supervisors als veroorzakers. Daarmee wordt duidelijk dat de dreiging niet alleen van buitenaf komt, maar ook diep in de sector zelf verankerd zit.

Volgens de ETF zijn de uitkomsten een duidelijke waarschuwing. Zij stelt dat werkgevers een fundamentele verantwoordelijkheid hebben om veilige werkomgevingen te creëren, vrij van elke vorm van geweld of intimidatie. De ETF benadrukt dat de strijd voor veiligheid, respect en gelijkheid in de transportsector onverminderd doorgaat.

En daar zijn we het helemaal mee eens. Al die ‘mannetjes’ zouden eens een keer moeten leren dat vrouwen je veel leuker vinden als je ze op een normale manier behandelt. Met respect vooral. En als gelijkwaardigen. (Of misschien zelfs de leukere sekse) Meisjes plagen kusjes vragen was leuk op de kleuterschool, maar anno nu niet echt heel stoer meer.

Voor iedereen die het aangaat, doe er wat mee, zouden we zeggen.