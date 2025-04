Dit motorblok kan van iedere auto een hybride maken

Van je oude benzineauto tot een EV: alles kan binnenkort hybride worden.

Mercedes en Renault hebben een onrustig huwelijk. Het laatste nieuws is dat de samenwerking stopt door het einde van de Citan en T-Klasse. Maar toch kun je straks nog rijden in een door Renault gebouwde viercilinder in de nieuwe CLA. En misschien komen er nog wel meer Chinese Renault-blokken in Mercs. Dat moeten we even uitleggen.

Geely, de Chinese papa van onder andere Volvo en Lotus, heeft samen met Renault een bedrijf opgericht genaamd Horse Powertrain. Samen willen de twee innovatieve en duurzame aandrijflijnen bouwen. Oliebedrijf Aramco zorgt voor wat centen voor onderzoek. Het bedrijf laat op de autoshow van Shanghai zien wat het teweeg kan brengen.

Future Hybrid Concept

Het idee dat Horse presenteert, is iets compleet nieuws. Horse Powertrain heeft een krachtbron gebouwd genaamd Future Hybrid Concept. Het idee is een compacte unit waarin alle essentiële onderdelen van een hybride aandrijflijn zijn geïntegreerd. Die onderdelen zijn de verbrandingsmotor, elektromotor en versnellingsbak, maar het omvat ook een DC-converter en 800-volt laadarchitectuur voor snelladen.

Het compacte, lichte blok is op meerdere manieren in te zetten. Met maar een paar aanpassingen zou de krachtbron te installeren zijn op het subframe van een EV. De aandrijflijn vervangt de elektromotor op de vooras. Daarmee transformeert de elektrische auto in een REEV (Range-Extended Electric Vehicle).

Maar ook traditionele benzineauto’s kunnen omgebouwd worden tot hybride met het Horse-blok. De verbrandingsmotor in het Future Hybrid Concept kan verschillende brandstoffen gebruiken, zoals benzine natuurlijk, maar ook ethanol flexfuel, pure methanol en synthetische brandstoffen.

Waarom een hybride wisselmotor?

Horse Powertrains legt uit dat het hybridiseren van EV-platformen nodig is voor automerken. Hiermee kunnen fabrikanten snel reageren op klantvraag en zijn er niet meerdere platformen en productielijnen.

Is er dan ook nog slecht nieuws? Jazeker, het hybride motorblok is nog niet klaar voor implementatie. Volgens de planning komen de eerste klantversies pas in 2028. Is er dan überhaupt nog vraag naar een hybride wisselmotor of is er dan al een marktbrede oplossing gevonden?