Hebben. Een stukje van James Deans Porsche 550 - Autoblog.nl

Grijp nu je kans. Er staat iets te koop uit de Porsche van James Dean. Wat je ermee moet weet niemand, maar ach, een kniesoor die daarop let!

Sommige auto’s zijn legendarisch. Soms omdat ze races hebben gewonnen, soms omdat ze heel duur zijn en soms omdat iemand erin is gestorven. Wat te denken van de Mercedes-Benz S280 waarin Lady Di haar laatste adem uitblies? Of de Lincoln Continental die John F. Kennedy vervoerde op de fatale 22 november 1963? De Porsche 550 Spyder, bijgenaamd Little Bastard van acteur James Dean hoort zeker in dit rijtje thuis.

James Wie?

Klein geschiedenislesje. James Dean was een acteur die in de jaren 50 van de vorige eeuw furore maakte met films als Rebel Without a Cause. Maar meer werd hij bekend door zijn plotselinge dood op 30 september 1955. James was gek op snelle auto’s en hij reed dan ook in een Porsche. Een 550 Spyder.

Op de avond van deze bewuste 30 september was hij samen met zijn vaste monteur op weg naar een autorace in het Californische Salinas. Daar zou hij echter nooit aankomen, omdat hij tijdens de rit frontaal op een andere auto botste. Zijn monteur raakte gewond, James Dean kon het niet meer navertellen.

Over het lot van het wrak van Little Bastard, doen vele geruchten de ronde. Feit is wel dat verschillende onderdelen zijn verkocht en gebruikt zijn in andere auto’s. Zo zou de motor bijvoorbeeld hebben dienstgedaan in een Lotus racewagen.

En jij kunt nu een stukje van de Porsche bemachtigen.

Jazeker, er is een onderdeel uit de bewuste auto opgedoken. Niet het stuur, of een van de stoelen, nee, iets veel nuttelozers. Namelijk de transaxle. Dat is een combinatie van de termen ‘transmission’ en ‘axle’. Een transaxle-systeem is een aandrijvingssysteem voor auto’s met de motor voorin en achterwielaandrijving. Wat je ermee moet? Geen idee. Maar je hebt wel een stukje geschiedenis in huis.

De veiling loopt nog tot 29 mei

En bieden kun je doen via de site Bring a Trailer. Ik moet je helaas wel waarschuwen, als je denkt dat je voor een klein bedragje deze transaxle van de Porsche van James Dean kan kopen, heb je het mis. Het huidige hoogste bod staat op 100.000 dollar. I kid you not. Maar wellicht heb je net op tijd gecasht met je Bitcoins en weet je van gekkigheid niet meer wat je met je geld moet doen. Dan is het wellicht een leuk gebbetje.