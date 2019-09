Officieel: Lamborghini Sián met 820 pk

Met een streepje op de A.

De nieuwste supersportauto van Lamborghini is hier. Zoals verwacht is het een V12 supercar geworden met een hybride aandrijflijn. Het uiterlijk en de specificaties zijn absoluut Lamborghini. Oftewel een krankzinnig voorkomen en duizelingwekkende specificaties.

De Sián heeft een 785 pk V12, met een 48 volt hybridesysteem dat goed is voor nog eens 34 pk. Het systeemvermogen komt uit op 819 pk. Daarmee overtreft de Sián de Aventador SVJ en is het de snelste V12 Lamborghini ooit. De acceleratie naar de honderd gaat in 2,8 seconden. De topsnelheid ligt boven de 350 km/u. Mede dankzij de hybride constructie accelereert deze Sián 1,2 seconden sneller van 70 naar 120 km/u. Dit laatste is overigens mooie praat. In de praktijk zal dat verschil nauwelijks te merken zijn. De twaalfcilinder jankt door tot 8.500 tpm.

Lamborghini gaat 63 stuks bouwen van de Sián. Het is een verwijzing naar 1963, het jaar dat Lamborghini werd opgericht. Zoals we al konden melden is de supercar volledig uitverkocht. De naam Sián betekent flits of bliksem in een Bolognese dialect. Elk exemplaar zal individueel samengesteld worden door middel van Lamborghini Centro Stile in samenwerking met Ad Personam.

Het exemplaar dat Lambo gaat meenemen naar de IAA is Verde Gea van kleur in combinatie met Oro Electrum (gouden) details.