Wéér stilstaande politieauto geramd door Tesla op Autopilot

Zouden zwaailichten soms als een rode lap werken?

Als politieagent ben je je leven niet zeker. Nu ligt dat er een beetje aan waar je gestationeerd bent, maar in de VS gaat dit zeker op. Amerikaanse politieagenten hebben niet alleen te vrezen van allerlei gewapende gekken, maar ook van Tesla’s op Autopilot. Die willen namelijk nog wel eens een stilstaande politieauto compleet over het hoofd zien.

Afgelopen weekend vond er weer zo’n opmerkelijk incident plaats. Een politieagent had zijn auto in de vroege ochtend aan de kant van de weg geparkeerd om een gestrande auto te helpen. Let wel: hij had zijn zwaailichten aan staan. Je zou dus denken dat deze van ver te zien zouden moeten zijn voor zowel de bestuurder als de Autopilot.

Niets bleek echter minder waar: een aanstormende Tesla Model 3 klapte in volle vaart op de stilstaande politieauto. De agent stond op dat moment naast zijn auto en kwam er wonder boven wonder zonder kleerscheuren vanaf. De inzittenden van de Tesla en de gestrande auto kwamen er alleen met kleine kwetsuren vanaf. Wat de 27-jarige bestuurder aan het doen was is niet bekend, maar hij was in ieder geval niet uit het raam aan het kijken.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurd. Er zijn al vaker stilstaande politieauto’s geramd door Tesla’s die op Autopilot reden. Nu gaat het procentueel gezien maar om een beperkt aantal incidenten, maar er lijkt toch sprake te zijn van een patroon.

Voor de Amerikaanse instantie die over verkeersveiligheid gaat, de NHTSA, is het in ieder geval reden genoeg om een onderzoek in te stellen. Daar zijn ze eerder deze maand mee van start gegaan. Deze casus kunnen ze dus toevoegen aan hun database.

Via: AP News

Foto’s: FHP Orlando