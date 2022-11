Zo veel mensen haalden in 2021 hun rijbewijs

We moeten ’s lands wegen delen met meer mensen dan ooit en dat heeft onder meer te maken met de forse stijging uitgegeven rijbewijzen in 2021.

Als je dit leest is de kans groot dat het halen van je roze pasje al weer een tijdje geleden is. Uiteraard worden er elk jaar weer mensen een dagje ouder en dat geldt ook voor 16-, 17- en 18-jarigen. Die allemaal met die leeftijd het recht verwerven om te starten met lessen en spoedig hun rijbewijs te halen. Dat deden, doen en zullen veel mensen blijven doen, maar in 2021 deed men het enorm veel.

Aantal rijbewijzen 2021

Vorige week namen we jullie mee in sommige van de cijfers en toen is het getal 11,6 miljoen genoemd. Dat is anno 2022 hoe veel mensen een roze pasje bezitten. Meer dan ooit, maar dat is logisch. Daar komt nu bij dat er in 2021 meer dan 600.000 mensen een rijbewijs hebben gehaald. Dat is ook meer dan in voorgaande jaren. De verklaring daarvoor is uiteraard simpel: alles lag op zijn gat in coronajaar 2020 en het CBR had het al zo moeilijk, dus alle vertragingen moesten weggewerkt worden in 2021.

Brommerrijbewijs

Als je je autorijbewijs haalt (B) krijg je daar automatisch een brom/snorfietsrijbewijs bij (AM). Toch kun je nog opteren voor enkel AM, vooral 16-jarigen doen dat vaak (die hebben al wel recht op een AM-rijbewijs, maar nog geen B). Opvallend is dat op die 11,6 miljoen mensen, slechts 192.000 mensen enkel AM hebben. In totaal 196.730 mensen mogen maar één soort voertuig besturen met hun roze pasje. Je kunt namelijk ook nog je T-rijbewijs halen voor landbouwvoertuigen en de alom bekende MMBS (Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid) zonder dat je daar perse een B-rijbewijs voor nodig hebt.

Oudste persoon

We wisten dankzij het artikel van vorige week ook al dat de oudste bezitter van een rijbewijs 106 jaar oud is. Deze Zuid-Hollander wordt op gepaste afstand gevolgd door een 104-jarige Limburger. De vraag die dat altijd oproept: kunnen die mensen nog wel veilig door het verkeer? De RDW meldt daarover dat deze personen wél nog vijf jaar geleden medisch gekeurd zijn, maar of ze ook echt autorijden kun je niet achterhalen. De meeste mensen op die leeftijd willen dat zelf niet meer. Het rijbewijs blijft echter wel geldig als legitimatiebewijs.

Prijzen

De achterstanden bij het CBR zijn dus weggewerkt en je kan weer vrij makkelijk een rijbewijs halen. Wel gaat je dat meer geld kosten dan voorheen. Een praktijkexamen voor de auto kostte 122,50 euro, maar stijgt nu naar 125,75 euro. Een AM-examen kostte 127 euro en gaat nu naar 130 euro. Het theorie-examen voor zowel motorfiets (A), brom/snorfiets (AM) als auto (B) stijgt van 37 euro naar 41 euro. Die moet toch vaak over gedaan worden, dus dat kan wel een stukje duurder uitpakken als je hem meerdere keren niet haalt. (via De Telegraaf)