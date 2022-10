Kies maar: BMW M3 CSL ontmoet M4 CSL

De gloednieuwe BMW M4 CSL ontmoet zijn directe voorganger: de M3 CSL. De makkelijkste keuze ooit of een perfecte vader/zoon-relatie?

Het zal je niet ontgaan zijn: BMW pakt flink uit in 2022. Dit om te vieren dat BMW M bestaat sinds 1972, wat natuurlijk vijftig jaar geleden is. Met het BMW van nu controversiëler dan ooit, voelen een hoop van de speciale BMW-modellen een beetje bitterzoet. Toch kunnen we naast ‘normale’ M-modellen zoals de nieuwe BMW M2 ‘genieten’ van een uniek M-topmodel genaamd BMW XM, ein-de-lijk een rasechte BMW M3 Touring en de langverwachte revival van drie voor BMW magische letters: CSL.

BMW CSL

De historie achter CSL (Competition Sport Leicht, al werd voorheen Coupe Sport Leicht gebruikt) kennen we allemaal en we mochten zelfs kennis maken met vier keer dat BMW de naam CSL bijna gebruikte. Er moet wel iets heel speciaals zijn wil BMW de CSL-naam uit de kast trekken. Vijftig jaar M, bijvoorbeeld, wat de nieuwe BMW M4 CSL (G82) opleverde. Waar BMW de M2, M3 en M5 recent voorzag van het ‘CS’-label, was de laatste keer dat de naam CSL gebruikt werd inmiddels 19 jaar geleden. Toen bracht BMW de M3 CSL (E46) uit.

BMW M3 CSL ontmoet BMW M4 CSL

Met dank aan BMW in Zwitserland kunnen we nu de vader/zoon-relatie tussen de BMW M3 en M4 CSL dichterbij zien dan ooit. Zij brachten de auto’s bijeen voor een fotoshoot in de bergen. Het hoeft geen verrassing te zijn dat op het gebied van design en uitstraling er in 19 jaar een hoop kan veranderen.

Uiterlijk

Mocht je namelijk een BMW M3 CSL spotten en je bent geen doorwinterd autofanaat, dan denk je wellicht met een gewone M3 te maken te hebben. De simpele doch tijdloze lijnen van de E46 doen het meeste werk en de CSL voegt er niet bizar veel aan toe. Het makkelijkste herkenningspunt is een hertekende voorbumper met koolstofvezel lip. Je kunt de CSL echter ook herkennen aan een koolstofvezel dak (toen nog niet zo normaal voor BMW M-modellen) en de iconische Styling 359M-velgen.

BMW heeft zaken als koolstofvezel splitters, een koolstofvezel dak en andere gekke designdingen ook al uitbesteed aan de reguliere M4. De M4 CSL doet er op een hele andere manier een schepje bovenop. Je krijgt extra dikke koolstofvezel onderdelen rondom, gele dagrijverlichting, andere spijlen in de grille, rode lijntjes over de motorkap en bijzondere nieuwe achterlichten. Een overeenkomst tussen de BMW M3 en M4 CSL is het toevoegen van een wat meer uitgesproken ‘ducktail’-spoiler achterop.

Lichtgewicht

De veranderingen om van een standaard BMW M3 of M4 een CSL te maken, komen ook aardig overeen. De 3.2 liter grote zes-in-lijn (S54) van de M3 levert normaliter 343 pk, waar BMW voor de CSL 360 stuks van maakte. De geblazen zes-in-lijn van de M4 levert in de Competition 510 pk, terwijl de CSL het met 550 pk mag doen. De mythische ‘L’ in CSL moet natuurlijk ook ergens voor staan. In de M3 CSL werd dus voor het eerst veel gebruik gemaakt van koolstofvezel om op dieet te gaan en ook de motor, transmissie en uitlaat waren lichter dan normaal. De normaal 1.495 kg wegende M3 weegt als CSL daarom 1.385 kg: 110 kg verschil.

BMW wist dankzij het verwijderen van de achterbank en ook het toevoegen van lichtgewicht toepassingen onderhuis 100 kg af te snoepen van de M4. Toch maakt die 100 kg minder impact dan de 110 kg van de M3 CSL als je weet dat het leeggewicht van een M4 standaard 1.725 kg is. Dat is dus 1.625 kg voor de CSL. Netjes, maar wel 240 kg zwaarder dan zijn voorvader. Dankzij de iets grotere stijging in pk is en meer pk an sich is de M4 CSL wel een stuk sneller, maar dat mag ook wel na 19 jaar.

Kies maar!

Mocht je dit artikel gebruiken om te zwijmelen bij de lekkere platen van twee über-BMW’s in de Alpen, dan verwijzen we je graag naar de galerij hieronder. Mocht je de tekst ook interessant vinden, dan eindigen we met de simpele vraag: welke zou jij kiezen? Is de BMW M3 CSL té legendarisch om op te volgen, of doet de M4 CSL dat zo met verve dat je die zou willen?