BMW 3.0 CSL laat zien hoe de M4 had moeten zijn

Zeg nou zelf, deze grille is toch gewoon veel beter gelukt?

Het feestjaar van BMW M is al voorbij, maar we krijgen nu pas het grote feestnummer in het echt te zien. Dat was de 3.0 CSL, die eind november onthuld werd. Daarmee had BMW niet heel veel later moeten komen, anders hadden ze moeten wachten tot het volgende jubileum in 2047.

Enfin, de gloednieuwe 3.0 CSL is nu op de Autosalon van Brussel te zien voor het grote publiek. Althans, morgen. Vandaag lopen er alleen persmuskieten rond. Maar we zijn de beroerdste niet, dus we delen de plaatjes gewoon met jullie.

Je kunt zien dat het in de basis een M4 is, maar er is vrijwel geen één zichtbaar onderdeel hetzelfde gebleven. Behalve misschien de spiegels en de voorruit. De grille is dus óók anders. De nieren zijn nog steeds vrij fors, maar toch klopt deze grille een stuk beter. Of niet dan?

De 3.0 CSL is natuurlijk een hommage aan de 3.0 CSL uit de jaren ’70 a.k.a. The Batmobile. De meest duidelijke verwijzing naar die auto zijn de twee grote spoilers. Op iedere andere auto zouden we dat too much vinden, maar in dit geval is het historisch verantwoord dus dan mag het.

De 3.0 CSL heeft nog iets meer vermogen dan de M4 CSL, namelijk 560 pk. Dat is 10 pk meer. De 3.0 CSL heeft echter beduidend minder koppel (550 Nm in plaats van 650 Nm), dus het is niet het onbetwiste topmodel.

De beperkte hoeveelheid koppel (relatief gezien dan) heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de 3.0 CSL een handbak heeft. De M4 Competition en M4 CSL zijn er alleen met automaat, dus daarbij hoeft BMW geen rekening te met de limieten van een handbak.

De 3.0 CSL is qua prijskaartje overigens wel het onbetwiste topmodel. Het schijnt dat je zo’n 7 á 8 ton kwijt bent, exclusief belastingen. Maar dan heb je in ieder geval wel een auto met een mooie grille.