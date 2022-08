Benzine versus Elektrisch: Opel Mokka versus Mokka-e – rijtest en video

We zetten in een rijtest twee modellen naast elkaar, een Opel Mokka met turbobenzinemotor en een elektrische Opel Mokka-e.

Je ziet het steeds vaker: autofabrikanten ontwikkelen een auto op een modulair platform zodat ze diverse aandrijflijnen kunnen aanbieden, zoals benzine, diesel, PHEV of volledig elektrisch. De klant heeft daardoor de keuze om een aandrijflijn te kiezen die het best past binnen het reispatroon.

Dilemma

Een goede ontwikkeling voor de klant dus en voor de autofabrikant een handige oplossing om een model direct wereldwijd verkoopbaar te maken. Toch komen steeds meer kopers voor een dilemma te staan: want moet je nog wel voor een benzinemotor kiezen nu elektrisch rijden zo sterk in opkomst is?

Vergelijk Opel Mokka rijtest

Die vraag houdt ons al enige tijd bezig. Daarom hebben we deze vergelijking georganiseerd: we zetten een crossover met benzinemotor tegenover dezelfde crossover met elektromotor. Het gaat in deze rijtest om de Opel Mokka 1.2 Turbo EAT8 versus een Opel Mokka-e. Waarom deze benzineversie versus de Mokka-e? Simpel: omdat het de meest eerlijke vergelijking is. Ze komen wat prestaties goed met elkaar overeen en beide types beschikken over een automaat.

De kosten op een rij

Wat kosten deze Opel Mokka-versies dan? Weet in ieder geval dat de Opel Mokka met benzinemotor start bij 30.499 euro, maar dan krijg je een 1.2 Turbo met 100 pk en handgeschakelde zesbak. De 1.2 Turbo met 130 pk start bij 34.749 euro, alleen dan heb je de variant met handbak. De uitvoering met EAT8-automaat kost minimaal 34.799 euro. Die uitvoering hebben we in dit vergelijk. Rijden in de elektrische Opel Mokka-e kan vanaf 38.499 euro. Je krijgt dan een 136 pk sterke elektromotor en een 11 kW-lader.

Nog even in een notendop:

Opel Mokka 1.2 Turbo 100 pk man6: 30.499 euro

Opel Mokka 1.2 Turbo 130 pk man6: 34.749 euro

Opel Mokka 1.2 Turbo 130 pk EAT8: 34.799 euro

Opel Mokka-e 50 kWh 136 pk 11kW-lader: 38.499 euro

Technische gegevens

Natuurlijk wil je ook weten wat de Opel Mokka 1.2 Turbo 130 EAT8 en Opel Mokka-e allemaal te bieden hebben. Daarom even onderstaand overzicht. Dan heb je direct een beeld.

Opel Mokka-e met elektromotor

Batterij : 50 kWh lithium-ion

: 50 kWh lithium-ion Actieradius : 338 kilometer

: 338 kilometer Laden : 11 tot 100 kW 3-fase

: 11 tot 100 kW 3-fase Vermogen : 136 pk/260 Nm

: 136 pk/260 Nm 0-100 km/u : 9 seconden

: 9 seconden Topsnelheid : 150 km/u

: 150 km/u Geremd trekgewicht: niet van toepassing

Opel Mokka 1.2 Turbo 130 pk

Motor : 1.199 cc driecilinder met turbo

: 1.199 cc driecilinder met turbo Vermogen : 130 pk bij 5.500 toeren per minuut

: 130 pk bij 5.500 toeren per minuut Koppel : 230 Nm bij 1.750 toeren per minuut

: 230 Nm bij 1.750 toeren per minuut Topsnelheid : 202 km/u

: 202 km/u 0-100 km/u : 9,1 seconden

: 9,1 seconden Geremd trekgewicht : 1.200 kilogram

: 1.200 kilogram Brandstoftank: 44 liter

Opvallend genoeg zijn de verschillen in prestaties dus best klein. De benzineversie heeft een hogere topsnelheid en mag 1.200 kilogram geremd trekken. De elektroversie heeft meer instant koppel. Toch ga je nog meer verschillen ontdekken. Zo is de bagageruimte van de benzineversie met 350 liter iets groter (40 liter) ten opzichte van de bagageruimte van de Opel Mokka-e (310 liter).

De ruimte in het interieur is identiek. Voorin kun je dus prima zitten, maar achterin is dat een iets ander verhaal. De achterbank lijkt vooral geschikt voor kinderen, want als de bestuurder al wat langer is, dan blijft er achterin niet veel beenruimte meer over.

Opel Mokka rijtest: interieur

Grappig is dat het interieur van beide Mokka’s uitwisselbaar is. Op een paar uitzonderingen na dan. De Mokka-e heeft een iets ander digitaal instrumentarium met een actieradiusmeter en een power-charge-eco-motor. Ook siert er onder het touchscreen een E-knopje om direct inzicht te krijgen in de energiestromen. Bij de hendel van de automaat – identiek aan de EAT8 – bespeuren we nog een B-knopje (Brake) om extra energie terug te winnen tijdens uitrollen.

De versie met benzinemotor en EAT8-automaat heeft op de plaats van het B-knopje een M-knopje om de manuele schakelmodus te activeren. Met schakelflippers achter het stuur kun je dan zelf de schakelmomenten bepalen. Dat is leuk, want je bent meer betrokken bij het rijden. Wat dat betreft is de Mokka met benzinemotor en automaat wel de leukere keuze, omdat je actiever en sportiever aan het rijden bent.

One pedal driving

One pedal driving is er bij de Mokka-e niet helemaal bij. Daarvoor is de vertraging op de elektromotor te beperkt. De auto komt bovendien niet volledig tot stilstand. Je zal altijd zelf moeten remmen. Helemaal niet erg, want dit was voor Opel een bewuste keuze om de overstap van benzine naar elektrisch zo natuurlijk mogelijk aan te laten voelen voor kopers. Maar de meer ervaren EV-rijder zal het juist missen dat de Mokka-e niet zo sterk afremt op de elektromotor.

Verschil in gewicht

Natuurlijk is er ook een enorm gewichtsverschil. De Opel Mokka 1.2 Turbo met 100 pk weegt slechts 1.270 kilogram rijklaar. De versie met 130 pk en EAT8-automaat is met 1.295 kilogram ietsje zwaarder. De elektrische Mokka-e weegt dankzij een 50 kWh lithium-ion batterijpakket aanzienlijk meer, te weten 1.598 kilogram.

En die extra kilo’s voel je tijdens het rijden. De benzineversie voelt veel lichtvoetiger aan, maar de Mokka-e biedt daarentegen een meer soepele rijervaring door de lineaire vermogensopbouw en het direct beschikbare koppel. Als je moet kiezen, dan neig je toch naar elektrisch. Ook omdat het past bij het karakter van de Mokka. Het is bovendien een meer comfortabele en vooral stillere rijervaring.

Voordelen en nadelen

Tijd om wat voordelen en nadelen op een rij te zetten. Want elke uitvoering heeft ze. Zo ook de elektrische variant.

Voordelen EV:

geen BPM

geen MRB (tot eind 2024)

mogelijkheden subsidies (SEPP)

minder onderhoud

vooraf kunnen koelen/verwarmen van interieur (preconditionering)

Nadelen EV:

duurder in aanschaf

hogere bandenslijtage door hoger gewicht

opladen duurt langer dan tanken

hoger gewicht

investeren in laadoplossing thuis

Voordelen benzine:

snel tanken

hoger trekgewicht (1.200 kilogram)

lichtvoetiger

grotere afstanden afleggen op volle tank

Nadelen benzine:

BPM

wegenbelasting

hogere onderhoudskosten

geen subsidies

De kosten om te rijden

En dan door naar de kosten om te rijden. Nu wordt het menens. Want met name dit onderdeel zal een bepalende rol gaan spelen in de besluitvorming. Weet in ieder geval dat de kosten sterk afhankelijk zijn van diverse factoren.

Denk hierbij aan slijtage, het energieverbruik, de belastingen en natuurlijk de verzekering. Een batterij-elektrische auto heeft niet veel draaiende onderdelen. Daardoor heb je minder slijtage en dus lagere onderhoudskosten. Houd wel rekening met grotere slijtage van banden omdat een batterij-elektrische auto zwaarder is en omdat de elektromotor veel koppel levert.

Het energieverbruik is in beide gevallen afhankelijk van je rijstijl, het type wegdek, hoeveel passagiers en bagage er in de auto worden meegenomen, de weersomstandigheden, de bandenspanning en nog veel meer factoren. Natuurlijk moet je een batterij-elektrische auto verzekeren, maar veel belastingen heb je niet. Zo betaal je tot eind 2024 geen aanschafbelasting (BPM) en géén wegenbelasting. Dat compenseert dan weer voor een deel die hogere bandenkosten.

Rekenen

Laten we ook even de rekenmachine erbij pakken. We gaan even uit van een jaarkilometrage van 15.000 kilometer. We starten met een berekening voor de elektrische Opel Mokka-e. We gaan uit van een gemiddeld stroomverbruik van 17 kWh/100 km. Je hebt voor die 15.000 kilometer 2.550 kWh aan stroom nodig.

Thuisladen: 2.550 kWh x 0,22 euro = 561 euro stroomkosten per jaar

Publiek laadpunt: 2.550 kWh x 0,35 euro = 892,50 euro stroomkosten per jaar

Snellader: 2.550 kWh x 0,59 euro = 1.504,50 euro stroomkosten per jaar

De kosten van de benzineversie

En hoeveel kost een benzine-auto dan? Voor een litertje benzine betalen we in dit voorbeeld gemiddeld ongeveer 2 euro per liter. Stel dat je 1000 euro zou uitgeven aan benzine, dan krijg je in totaal 500 liter benzine. Met een gemiddeld verbruik van 1 op 20 kun je dan 10.000 kilometer afleggen. Dat is net te weinig, want we gaan uit van 15.000 kilometer per jaar. Voor 15.000 kilometer heb je dus 750 liter aan brandstof nodig. Dat is gelijk aan 1.500 euro benzine.

Conclusie

Wie zijn EV thuis aan de lader hangt, kan dus flink besparen, tot dik 900 euro per jaar. Dan is de extra investering in een EV dus best snel terug te verdienen. Maar feitelijk kun je nog meer besparen op jaarbasis, omdat je bij een elektrische auto minder (onderhouds)kosten kwijt bent en geniet van belastingvoordelen. Bij een benzine- of dieselauto moet je nog rekening houden met diverse belastingen en hogere onderhoudskosten.

Een EV zal onder de streep dus voordeliger zijn, helemaal als je de auto thuis kunt opladen. Heb je zonnepanelen, dan is het helemaal win-win, want dan kun je gedeeltelijk gratis laden en dat drukt de kosten natuurlijk enorm. Onder de streep is alles sterk afhankelijk van diverse factoren, in het bijzonder van je gebruik en wanneer je laadt. Maar als je moet rekenen, dan is dat eigenlijk altijd in het voordeel van de elektrische auto, in het bijzonder omdat het Nederlandse belastingklimaat EV’s stimuleert.

Meer zien en weten? Check dan vooral even de video.