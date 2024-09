Cupra Terramar: de betere Tiguan?

De buurman heeft al een Tiguan, kies jij dan voor de Terramar

Kijk, daar staat ie dan te shinen voor de camera van Autoblog en op de persfoto’s van Cupra zelf. De nieuwe Cupra Terramar. Waar moet je deze auto plaatsen naast de Formentor? We noemen het gewoon 1 keertje, dit is de Tiguan van Cupra. Zo, dan hebben we dat ook weer gehad. Gebouwd op het MQB Evo platform komt de Terramar vooralsnog alleen met plug-in-hybride aandrijflijn.

Je kunt kiezen uit 2 vermogensversies. De 1.5 TSI benzinemotor en de elektromotor kunnen komen tot 150 kW /204 pk OF 200 kW / 272 pk. De laatste vind je in de Terramar VZ Performance. De duurste uitvoering van dit model. Ja, de Nederlandse prijzen zijn direct bekend en die lees je onderaan dit artikel.

De specs is wat we willen weten natuurlijk. De laatste tijd tovert VAG bijzonder hoge actieradius getallen uit haar Plug-ins. Ook hier kunnen we een forse 120 km (WLTP) elektrische range noteren. Cupra haalt dit uit het 19,7 kW accupakket. Bij een 50 kW snellader kun je deze overigens in 26 minuten weer van 10 naar 80% volladen. Thuisladen kan met 11 kW.

En hoe snel is de snelste versie dan? In 7,3 seconden bereikt de VZ Performance versie de 100 km/u. En de topsnelheid is een dan weer heel bescheiden 215 km/u, dus op de Autobahn kan je niet heel ver me. Op de VZ Performance versie kan je overigens optioneel het Akebono performance remsysteem bestellen, zodat je wel met de beste mee kan remmen wanneer je onvermijdelijk in die Wintersportfile komt straks in de voorjaarsvakantie.

Over de styling en het interieur vertelt Wouter je meer in de video die wij al konden maken van de Terramar.

Terramar VZ Performance America’s Cup

Ah ja, speciale uitvoeringen, we houden ervan. Van de Golf Rolling Stones tot de Volvo V40 Ocean Race. Dat nautische thema neemt Cupra nu over. De Terramar werd vandaag dan ook geïntroduceerd tijdens de America’s Cup race voor de kust bij Barcelona.

Wat is er naast wat badges bijzonder aan deze uitvoering? Hij komt alleen in de VZ Performance uitvoering, dus alleen in de 272 pk versie. De uitvoering komt in een gelimiteerde oplage van 1.337 exemplaren wereldwijd. Als extra heeft hij 20 inch velgen, Matrix LED verlichting, het Sennheiser sound system, een panoramisch schuif kanteldak, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen en aangepaste interieurbekleding (leder), met stiksels in koperkleur. En hij heeft dus een America’s Cup logo op de B-stijl.

Snelste Terramar dit weekend al in showroom

De prijzen? Die zijn ook al bekend. de Cupra Terramar met de 150 kW/204 pk sterke plug-in-hybride komt in 2 uitvoeringen die allebei vanaf november te bestellen zijn.

Terramar Essential : vanaf € 48.990

: vanaf € 48.990 Terramar Business: vanaf € 50.990

Vanaf vandaag is echter de krachtigste motorisering te bestellen. De 200 kW / 272 pk motorisering vind je in

Terramar VZ Performance: vanaf € 53.990

vanaf € 53.990 Terramar VZ Performance America’s Cup: vanaf € 58.990

Dit weekend dus al te zien in de Cupra Garage in Rotterdam en vlot daarna in de andere Cupra garages zoals die in Amsterdam.

Hoe zit het met de vanafprijzen van de concurrentie? We zetten er een paar voor je op een rijtje.

Volkswagen Tiguan: vanaf € 46.990, maar de PHEV vanaf € 50.990

vanaf € 46.990, maar de PHEV vanaf € 50.990 Ford Kuga: vanaf € 43.350

vanaf € 43.350 Skoda Kodiaq: vanaf € 44.990, maar de PHEV vanaf € 48.990

vanaf € 44.990, maar de PHEV vanaf € 48.990 Toyota RAV4 : vanaf € 47.295, maar de PHEV vanaf € 55.995

: vanaf € 47.295, maar de PHEV vanaf € 55.995 Peugeot 5008: vanaf € 45.720, maar de PHEV vanaf € 49.220

Wil je weten welke plug-in-hybrides de grootste actieradius hebben? Lees dan ons artikel met de TOP 10. Onze test van de nieuwe Tiguan bekijk je hier.