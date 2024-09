NL prijs snelle BYD PHEV: goedkoper dan de EV

BYD brengt voor het eerst een plug-in hybride naar NL, de Seal U DM-i en dit is de prijs.

Een nieuwe aandrijflijn voor BYD in Nederland. Dan denk je: oké, waar is het hete nieuws? Maar in dit geval is het best een interessante casus. De BYD Seal U kenden we al als elektrische crossover, nu is dit model er ook met hybride technologie en deze is goedkoper dan de EV. Met een puike actieradius!

Specs BYD Seal U PHEV

Want in tegenstelling tot de meeste (alle!) EV’s heeft de Seal U een gecombineerde range tot maximaal 1.100 km (WLTP). Maar de elektrische range alleen zou dan 125 kilometer bedragen. En onlangs maakten we nog de top 10 van plug in hybrides met een grote elektrische range en dit model gaat hiermee met stip in de top 5 komen. Net boven de Golf 1.5 eHybrid (120 km) en net onder de Mercedes GLC 300 e (130 km).

BYD noemt de phev technologie DM-i. Die DM staat voor Dual Motor en die i staat voor de intelligente hybride aansturing. Ok staat genoteerd.

Het is dus ook voor het eerst dat we een BYD met verbrandingsmotor tegen gaan komen in de Nederlandse showroom. De hybride aandrijflijn bestaat uit een 96 kW 1,5 liter viercilinder turbomotor. Deze wordt gekoppeld aan twee elektromotoren, de BYD Blade accu van 18,3 kWh en vierwielaandrijving. Dit is de Design uitvoering, die komt met een elektrische range van 70 km

Door de twee elektromotoren bedraagt het systeemvermogen maar lieft 238 kW, het maximale koppel is 550 Nm. Deze crossover zou daarmee behoorlijke sprintcapaciteiten hebben met een tijd van 5,9 sec van 0 naar 100 km/u.

3 uitvoeringen: Design, Boost en Comfort

Maar wanneer je kiest voor de voorwielaangedreven versies Boost dan krijg je een 18,3 kWh-Blade Battery. Met een elektrische range van maximaal 80 km en een elektrisch gecombineerd verbruik van 21kWh/100 km. In combinatie met een gemiddeld brandstofverbruik van 0,9 l/100 km komt de totale range uit op 1.080 km (WLTP).

De Comfort heeft dan een behoorlijk dikke Blade accu van 26,6 kWh met die eerder genoemde maximale 125 km volledig elektrische range. Dan komt de totale range van de auto op ruim 1.100 km. Zowel de Boost als de Comfort hebben een systeemvermogen van 160 kW en een maximale koppel 300 Nm. Omdat ze natuurlijk een elektromotor missen.

BYD Seal U DM-i prijs

Het uiterlijk en het interieur van de BYD Seal U met DM-i hybride technologie is gelijk aan dat van de volledig elektrische BYD Seal die nu ook al leverbaar is in Nederland.

Het belangrijkste is natuurlijk de prijs. Die is niet gek! Het begint bij 39.490 euro. Dan heb je de variant met een elektromotor en voorwielaandrijving.

De dikkere variant met een extra motor en vierwielaandrijving staat voor 47.230 euro in de prijslijsten. Een andere kleur voor het exterieur of interieur kiezen is kosteloos, best een verademing.

Ter vergelijking: de volledig elektrische BYD Seal U begint bij 42.990 euro. Met subsidie van 2.950 euro is de elektrische alsnog duurder dan de goedkoopste PHEV.

Alle versies worden geleverd met 6 jaar/150.0000 km garantie, 8 jaar/200.000 km garantie op de accu (minimaal 70% capaciteit) en 8 jaar/150.000 km voor de elektromotor. Zaken die je wilt weten. Want onze gok is dat de BYD ook met deze Seal U eerder terecht komt bij de mensen die met hun hoofd een auto kopen dan mensen die zich laten verleiden door de uitstraling van een auto.

Eind september staat de BYD Seal U DM-i in de showroom.

Was er niet ook een elektrische versie van de BYD Seal die lager is en mooier? Inderdaad, daar reden we eerder al mee. En de huidige top 10 elektrische actieradius van PHEV’s vind je hier.