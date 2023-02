De foutste Range Rover van 2023 is lekker fout

Fouter dan de foutste Range Rover gaat het dit jaar niet worden denken wij.

Is een foute auto nu eigenlijk erg? Als andere mensen iets kopen dat wij niet kunnen betalen, vinden we het vaak smaakloos. “Nou, dan blijf ik liever arm dan dat ik een slechte smaak heb!”. Maar is dit nu écht zo? Is het niet leuker om op alles te kunnen zeggen: “Doet u mij maar de duurste en dikste die u heeft!

Dat moeten ze ook bij Keyvany hebben gedacht. Mocht je hen niet kennen, dat is een bedrijf van een oud-medewerker van Mansory, Kabak Shahvari. Dat geeft meteen aan waarom je de uitstraling kunt herkennen. We vinden het heel moeilijk om te zeggen welke tuner nu fouter is: Mansory of Keyvany?

Foutste Range Rover van dit jaar

We zijn toch geneigd om te Keyvay te zeggen En niet alleen omdat ze zichzelf op Instagram K E Y V A N Y noemen. Nee, Mansory kan af en toe nog verrassen met iets dat echt alleen dik is.

Keyvany is eigenlijk altijd dik en fout. Bij Keyvany spreken ze zelf niet over ‘fout’, maar over ‘perfect’. In dit geval gaat om de nieuwe Range Rover van Keyvany.

Het is simpelweg de foutste Range Rover die we dit jaar zijn tegengekomen en ergens hebben het vermoeden dat we geen foutere gaan tegenkomen. En daarbij kan fout heel erg goed zijn. Denk maar aan Manta Manta of What is Love van Haddyway.

De Range Rover van Keyvany krijgt een een hele hoop koolstofvezel onderdelen, waaronder de carbon bodykit. En niet een simpele bumperlip met skirts, maar echt een complete Kohlefasser-widebody!

ORANJE interieur!

Dikke uitlaten, enorme wielen, nog veel meer carbon, spoilertjes: werkelijk alles is aangepast. Niet alleen in het exterieur, maar ook het interieur is helemaal opnieuw bekleed.

De Range Rover heeft een zeer fraai interieur af-fabriek en je kan bij SVO (Special Vehicle Operations) bijna alles bestellen wat je wil. Maar een combinatie van oranje, met oranje en oranje was waarschijnlijk niet mogelijk.

Wel bij Keyvani! Het is heel erg om te zeggen, maar de combinatie van een donkergrijze lak met oranje leer is eigenlijk best tof. En die wielen hebben ook wel wat, maar mogen voor het mooie een maatje kleiner zijn.

Wat er verder aan de techniek is veranderd: geen idee. Maar bij Keyvany hebben ze meestal wel flinke upgrads in de aanbieding, dus het zal niet lang duren voordat ze de foutste Range Rover van dit jaar ook flink sneller kunnen maken.

Meer lezen? Dit zijn 7 vreemde namen op foute auto’s!