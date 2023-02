VDL gaat elektrische Mini én nieuwe Isetta bouwen

VDL gaat de nieuwe Mini Electric Cabrio bouwen, maar ze weten ook al wat ze daarna gaan doen.

De VDL Nedcar-fabriek in Born is de trots van de Nederlandse autoindustrie. Het is ook de enige autofabriek, maar toch. Het zou mooi zijn als de fabriek op volle toeren kan blijven draaien. Dat is maar zeer de vraag, aangezien BMW in 2024 een punt gaat zetten achter de samenwerking.

Zoals we vanochtend al benoemden mag VDL Nedcar nog wel een bijzonder model produceren voor BMW: de eerste elektrische (volwaardige) cabrio. We hebben het over de MINI Electric Cabrio, die vandaag onthuld werd. Het gaat om een beperkte oplage van 999 stuks, die vanaf april volgend jaar van de band zullen rollen.

Hartstikke leuk dat de Mini Electric Cabrio in ons land wordt geproduceerd, maar de grote vraag is: hoe gaat het na 2024 verder? Op die prangende vraag geeft VDL Nedcar vandaag antwoord: het volgende model moet een nieuwe Isetta worden.

Nu denk je misschien: heb ik iets gemist, komt BMW met een nieuwe Isetta? Nee, maar een ander Duits bedrijf komt wél met een nieuwe Isetta. Die wordt elektrisch en heet Evetta. VDL zit nu om de tafel met ElectricBrands, het bedrijf achter deze Evetta.

De deal is nog niet in kannen en kruiken, maar er is al wel een intentieovereenkomst. Het is de bedoeling dat de Evetta in het eerste kwartaal van 2024 van de band gaat rollen bij VDL Nedcar. Als het allemaal doorgaat. We moeten nog een flinke slag om de arm houden, des te meer omdat ElectricBrands een start-up is.

Naast de Evetta heeft het Duitse bedrijf nog een ander product: de XBUS (die eerst eBussy heette). Dit is een koddig elektrisch retrobusje. Het interessante is dat deze modulair is. Daardoor zijn er negen verschillende varianten, die gebruik maken van losse modules. De accu is eveneens een verwisselbare module.

Zoals de zaken er nu voor staan is het de bedoeling dat ook de XBUS in Born wordt gebouwd. Dat zou in 2025 moeten gebeuren. Er lijkt wel vraag te zijn naar de XBUS, want ElectricBrands heeft al 16.000 orders mogen noteren.

Het is mooi voor VDL dat ze een nieuwe klant aan de haak hebben geslagen, maar we moeten natuurlijk niet te vroeg juichen. Eerder gingen samenwerkingen met Rivian en Canoo ook al niet door. En al zet ElectricBrands de plannen door, dan is de kans nog altijd aanwezig dat ze op de fles gaan. Volgens VDL is het een “financieel stabiel” en “gezond” bedrijf, maar je weet het nooit met start-ups.