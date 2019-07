Alles wat je moet weten over de Mercedes eVito Tourer

De bedrijfswagen van Mercedes-Benz, maar dan volledig elektrisch.

Op de Autosalon van Genève presenteerde Mercedes de Vito in elektrische vorm. Het ging hier om de ‘EQV‘. De Duitsers hadden deze naam op deze auto geplakt, omdat EQ het elektrische autolabel is van Mercedes.

Nu ziet de eVito Tourer het licht. De auto beleeft zijn debuut tijdens de BerlKonig taxiservice in Berlijn als onderdeel van de ViaVan joint venture. De auto bestellen is er nog niet bij. Deze eVito Tourer komt met een 116 pk sterke elektromotor. De motor levert 295 Nm aan koppel. Daarnaast is er een 41 kWh lithium-ion accupakket aanwezig. De actieradius komt neer op 156-186 kilometer op een volle lading. Het duurt ongeveer zes uur om de batterij volledig op te laden.

Er kunnen negen passagiers mee in de elektrische bus. Mercedes gaat de elektrische auto leveren in twee lengtevarianten. De eVito Tourer zal verkrijgbaar zijn met een lengte van 5,14 meter of een verlengde variant van 5,37 meter.

Naast deze eVito Tourer presenteert Mercedes in september de productieversie van de eerder genoemde EQV. Daarnaast staat er ook een volledige elektrische Sprinter op de planning. Deze elektrische auto’s maken deel uit van het groenere gamma van het merk. Mercedes wil de komende jaren een groot deel van zijn portfolio elektrificeren.