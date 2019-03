Mercedes breidt het EQ-label verder uit

De ultieme stadstaxi.

Mercedes is lekker bezig. Kan ook niet anders: weinig merken hebben zo’n omvangrijk modelgamma als het merk met De Ster. Over het algemeen hebben BMW en Audi heel vaak een gepaste concurrent, maar in het geval van de V-Klasse is dat niet het geval. De V-Klasse is de luxe personenversie van de Mercedes-Benz Vito bedrijfswagen.

Van de V-Klasse lanceren de Duitsers de EQV. Naar eigen zeggen is het nog een concept, maar de de auto ziet eruit als een V-Klasse met de neus van de EQC. Zoals je kunt verwachten is de EQV een geheel elektrische auto. De auto wordt aangedreven door een elektromotor die 150 kW (204 pk) levert. De accucapaciteit is 100 kWh, waardoor er de EQV exact 400 km op een lading moet komen. Aldus zijn makers.

Het is mogelijk om de accu te ‘snelladen’. In een kwartiertje tijd kun je zo’n 100 km aan range bijladen. Zoals gezegd is deze VQC nog een concept, maar Mercedes geeft aan dat de productieversie zal staan te schitteren op de IAA in Frankfurt, later dit jaar. Onze gok: die ziet er exact hetzelfde uit.