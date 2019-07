Wat Porsche heeft vernieuwd aan zijn testcircuit

De Duitse autobouwer heeft het Nardò Technical Center gemoderniseerd.

Naast dat autofabrikanten miljoenen testkilometers maken op de openbare weg, beschikken ze doorgaans ook over een testfaciliteit. Porsche heeft er bijvoorbeeld eentje in het Italiaanse Puglia. Het gaat hier om het Nardò Technical Center. De Duitsers gebruiken deze faciliteit sinds 2012 en het wordt gerund door Porsche Engineering Group GmbH in Weissach.

Het 12,6 kilometer lange snelheidscircuit is recent gerenoveerd en gisteren vond de officiële openingsceremonie plaats. Naast de aanwezigheid van vertegenwoordigers van Porsche, waren ook een aantal Italiaanse politici present. Er is zeven maanden gewerkt aan de renovatie. Porsche zegt dat de werkzaamheden in totaal 35 miljoen euro hebben gekost. Naast reparaties en vernieuwingen aan het wegdek heeft Porsche ook een vangrailsysteem geïnstalleerd. De techniek is door Porsche Engineering ontwikkeld en zal gebruikt worden voor hogesnelheidstests. Het dynamische platform, met een grootte van 106.000 vierkante meter, in het nieuw gestoken.

Niet alleen Porsche maakt gebruik van het testcircuit. Ook klanten van het concern gebruiken de faciliteit om mobiliteitstesten uit te voeren. Het Nardò Technical Center bestaat uit meer dan 20 testbanen. Er zijn 90 autobedrijven gevestigd en er zijn 150 mensen dagelijks werkzaam. Naast circuits en rijbanen kunnen ook laadsessies van elektrische auto’s worden getest om de laadsnelheid te bevorderen. Het testcentrum werd in 1975 opgericht.