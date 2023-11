Conquistador Alonso houdt het harnas nog even aan dankzij Hamilton

Oude rot Fernando Alonso wordt volgend jaar 43, maar denkt nog niet aan stoppen met de Formule 1.

Men zegt wel eens dat een atleet twee keer sterft in zijn leven. De eerste keer, als de profcarrière wordt beëindigd. De tweede keer, nou ja net zoals de rest van ons. Sommige atleten stoppen wellicht te vroeg. Zoals Nico Rosberg, die Lewis Hamilton versloeg in dezelfde auto en er daarna de brui aan gaf. En sommigen stoppen in zekere zin juist te laat. Zoals Rubens Barrichello, die nog twee ker negende werd in zijn laatste jaar bij Williams.

Overigens is dat geheel ons externe waardeoordeel. Want ongetwijfeld was het voor Nico Rosberg zelf een stuk minder stressvol om wat commentaar te geven dan je te moeten meten met Lewis Hamilton. En ongetwijfeld had Rubinho er nog steeds lol in om elk weekend weer in de auto te stappen in de hoop zich te meten met de beste andere coureurs ter wereld en als het meezat een paar puntjes te sprokkelen. Het is alleen ons egoïstische oordeel achteraf of het onvermijdelijke afscheid wellicht te vroeg of juist te laat kwam.

Bij Fernando Alonso, is er eigenlijk nog geen sprake van deze discussie. En dat is gek, want de Spanjaard is 42 en wordt volgend seizoen 43. Maar het ding is: dat zou je helemaal niet zeggen als je hem ziet (presteren). Jazeker, onder de imposante wenkbrauwen zijn hier en daar wat rimpels zichtbaar. Maar met de helm op in de auto is ALO een jonge hond die nog extreem hard gaat. Veel harder bijvoorbeeld dan zijn veel jongere teammaat Lance Stroll.

In GQ Magazine geeft ‘Nando dan ook aan nog niks te willen weten van stoppen. De veteraan heeft tot op heden 32 keer gewonnen in de koningsklasse en twee titels gepakt. Velen zeggen dat het er veel meer hadden moeten zijn, gezien zijn talent. Maar of het aan hem ligt of niet: na 2006 zat ALO eigenlijk nooit meer in een auto die snel genoeg was voor de titel en meestal niet eens in een auto die snel genoeg was voor de zege. Na zijn totaal vruchteloze tweede stint bij McLaren, leek het dan ook over en uit te zijn met de carrière van de veteraan. Zo geeft hij nu ook zelf toe:

I thought that was it. I was not thinking to come back to Formula One. I left a small door open, because of the new regulations and this new generation of ground-effect cars. It was maybe something that could be attractive one day in the future. Fernando Alonso, dacht zelf ook dat het voorbij was

De motivatie om terug te komen kwam gedurende de pandemie:

Then, in the pandemic, I remember being at home and putting on the table what possibilities I had for the following year after finishing the World Endurance Championship. I thought that only Formula One was in good health. All the other categories had a lack of sponsors, most of the races were cancelled, whereas Formula One remained very strong even during the pandemic. So, I thought the next challenge could be the ultimate challenge: to come back to Formula One and try to be competitive again. Fernando Alonso, verveelde zich ook op de bank tijdens de pandemie

Alpine, het team waar Alonso al twee keer eerder voor reed toen het nog Renault heette, gaf Alonso zijn nieuwe kans in de koningsklasse. Alonso liet naast Ocon zien dat hij nog steeds buitencategorie was. Maar het eindresultaat was één schamel podium in twee jaar. De relatie met teammaat Ocon verzuurde eveneens. Wat niet verrassend is, want voor beiden geldt eigenlijk dat dit par for the course is. Toch wenst ALO het team waar hij zijn grootste successen behaalde geen onheil toe:

I have a lot of respect for Alpine. It’s the team that gave me my two world championships, so it’ll always be in my heart, I will never wish anything bad to them. Fernando Alonso, zegt dit ook over zijn exen

Een overstap naar Aston Martin heeft Fernando weer wat extra succesjes gegeven in de vorm van meer podia. Maar Aston Martin gaat de laatste tijd achteruit en winst nummer 33 is er nog niet gekomen. Dit is het minimale doel voor Alonso, die zelfs zegt motivatie te krijgen van zijn beste vriend Lewis Hamilton, de tweede oudste man op de grid:

We have different personalities and motivations. Lewis always did really well to stay focused and competitive in the periods of his life when he didn’t have a competitive package. Those periods weren’t many, but he was always performing to a high level. Now he’s not having the best car, Red Bull is dominating, but he’s still fighting always. He’s chasing Perez in P2 and he’s never giving up. It motivates all of us to see how Lewis keeps the motivation after winning so many titles. Fernando Alonso, ziet in Lewis inmiddels toch wat raakvlakken

We kunnen dus vermoedelijk nog even genieten van Alonso op de grid. Maar niet helaas, voor Red Bull Racing naast Max Verstappen. Naar eigen zeggen blijft de Spanjaard ‘gewoon’ bij Aston Martin. Ondanks dat hij geen korting kreeg op zijn nieuwe Valkyrie. Waarvan akte.