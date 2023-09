Alonso: “Verstappen en Hamilton hebben niks gebouwd”

Volgens Fernando Alonso hebben Lewis Hamilton en Max Verstappen niks gebouwd.

Fernando Alonso is zonder twijfel een van de beste coureurs van zijn generatie. Volgens sommigen, is hij zelfs dé beste. ‘Nando werd twee keer F1 kampioen. Hij sleepte onmogelijke Ferrari’s nog bijna twee keer naar de titel. Hij won de Grand Prix van Singapore in 2008 met een onmogelijke Renault. Op Le Mans kwamen er zeges met Toyota. Een optreden in de Indy 500 voor Andretti Autosport verliep spectaculair totdat de motor plofte. En de Spanjaard heeft ook nog de Dakar gedaan. Completere coureurs zijn moeilijk te vinden.

De inmiddels 42-jarige is nog steeds heel snel in de Formule 1, zo bewijst hij door Lance Stroll kneiterhard af te drogen dit jaar. David Coulthard zei onlangs dat coureurs niet zozeer hun snelheid verliezen met de leeftijd, maar de motivatie om er alles aan te blijven doen hard te gaan. Alonso lijkt dat laatste probleem niet te hebben. Nog niet, in ieder geval.

Is er dan niks negatiefs op te merken over de tweevoudig kampioen? Nou, jawel. Uiteraard, als je maar lang genoeg staart, ga je wat vinden. Bij Alonso is de ‘knock’ altijd dat hij teams nooit beter maakte. Fernando ging meestal al snel weer weg bij teams. En als hij langer bleef, zoals bij Ferrari van 2010 tot en met 2014, werden teams eigenlijk alleen maar slechter.

Critici wijten dit aan Alonso. Sommigen omdat hij een splijtzwam zou zijn qua karakter. Anderen omdat hij een specifieke rijstijl zou hebben waardoor alleen hij goed overweg kon met de auto’s die naar zijn input gemaakt werden. Max Verstappen krijgt die kritiek nu ook, alleen het verschil is: hij wint er wel mee (en hij wil heel veel overstuur terwijl Alonso juist heel veel onderstuur wilde).

De Ferrari’s in Alonso’s periode werden eigenlijk alleen maar slechter. Kimi en Felipe konden er niks mee. Dat Alonso er in 2010 en 2012 bijna de titel mee won, was an sich klasse. Maar ja, het was alleen de moeite waard geweest als hij kampioen was geworden.

Als je naar Alonso’s historie in de F1 kijkt, zie je dat de koek na maximaal vijf jaar altijd op was. Soms al veel eerder, zoals na zijn seizoen bij McLaren in 2007. Het voordeel is dat de Spanjaard wel altijd welkom was om terug te keren. Bij Renault keerde hij zelfs twee keer terug. Waarschijnlijk omdat het talent buiten kijf staat. Nieuwe teamleiders denken dan altijd ‘wij leiden de rest wel in goede banen’.

Maar is het terecht dat Fernando deze reputatie geniet, of is hij gewoon verkeerd begrepen? De Spanjaard zelf denkt het laatste. Hij gelooft sowieso niet in het narratief dat een coureur een team op sleeptouw kan nemen en naar titels kan slepen. Iets wat wel vaak wordt toegeschreven aan Schumacher, Hamilton en nu Verstappen:

I think this is something that is always said about drivers ‘building’ teams. But when Lewis went to Mercedes, he didn’t ‘build’ anything. It was just a change in regulations that built everything for him. And when Max joined Toro Rosso and Red Bull, it was still Hamilton winning everything. He didn’t ‘build’ a winning Red Bull team. In 2021 it was very close between them, and now with the change in regulations last year, Red Bull win every race so far this season. So I don’t know exactly what we mean when we say you can ‘build’ teams around you because I think this is a sport where, you know, technical decisions, technical regulations, inspiration from the design office or wind tunnel or something like that normally makes more difference than your input, your feedback, your personality, or your way of driving. Fernando Alonso, is geen metselaar

Een interessante gedachtegang. Worden de teambuilding kwaliteiten van de veelwinnaars inderdaad overschat? Of is een hele goede coureur wel degelijk een vonk die je nodig hebt om een heel goed team vorm te geven? Laat het weten, in de comments!