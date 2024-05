Kleine buts op RIVIAN zorgt voor enorme rekening van ruim 20.000 Dollar

EV’s staan er om bekend dat ze extreem duur zijn om te fixen na een buts. RIVIAN is daarop op basis van vers anekdotisch bewijs geen uitzondering.

De EV leek bezig met een onstuitbare opmars, maar gaat momenteel even door een dipje. Zelfs Tesla heeft het hard te halen en moet veel mensen ontslaan. Traditionele merken stellen investeringen uit. Ambitieuze regelgeving wordt door overheden van belangrijke landen afgezwakt. Tegelijkertijd pompen de Chinezen er elke dag 267 nieuwe EV merken uit. Dus voor sympathieke partijen als RIVIAN en Lucid Motors, wordt het lastig om het hoofd boven water te houden.

Dat is best jammer, want de RIVIAN R1T en R1S zijn best kloeke bakken. Het zijn natuurlijk enorme bakbeesten die voor de Nederlandse straten een beetje veel van het goede zijn. Maar als je in de provincie woont en een paar zonnepanelen op een dak hebt en je kan er een krijgen, lijkt het best een aardige optie. Je moet alleen geen schade rijden.

Een RIVIAN R1T eigenaar kwam daar achter toen hij een klein butsje maakte met de nieuwe aanwinst. Op het eerste gezicht lijkt het wat beperkte parkeerschade. Maar toen de rekening terugkwam, bleek er 21.149 Dollar en 16 Dollarcent in rekening gebracht zijn. Dat is natuurlijk niet weinig. Bij EV’s zien we het echter wel vaker, ook bij Tesla.

Wat zijn verklaringen? Eigenlijk niet geheel duidelijk, maar wat niet meehelpt is dat dit paneel aan de achterkant van de auto, doorloopt tot het dak boven de voordeur. Dat is op zich gaaf voor het robuuste ‘uit een stuk gehouwen’ idee. Maar niet zo top wanneer je even een stukkie metaal moet vervangen. De kosten voor nieuwe onderdelen bedroeg alsnog ‘maar’ $4,580.95 ex ‘BTW’. Doch voor 94 uur werk à 120 tot 195 Dollar per uur (#inflatie), moest nog eens driemaal zoveel worden neergelegd.

Ja, op deze manier is het geen wonder dat verzekeringen ook steeds duurder worden. Is het allemaal kosjer, of vinden jullie dit knaak/te veel knaken? En durf jij je betere helft eigenlijk nog wel in te laten parkeren met dit soort prijzen? Laat het weten, in de comments!