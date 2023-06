Hamilton is niet woke genoeg volgens hondenvrienden!

Het zal je maar overkomen, zit je lekker in je stoel, begint iemand over een hondenslee race.

Lewis Hamilton en Toto Wolff dachten een heerlijk relaxed gesprek te hebben bij een Forbes Summit.

Maar dat was blijkbaar de uitgelezen mogelijkheid om Lewis Hamilton te vragen om zijn invloed uit te oefenen over een ander evenement waar de ‘hondenvrienden’ voor uit hun bed waren gekomen. Zie de video om het zelf te aanschouwen.

Wat was de boodschap van de demonstranten? De Iditarod is een hondenslee race die gesponsord wordt (volgens PETA) door Liberty Media (eigenaar van F1). Zoals op de website van PETA valt te lezen. Liberty Media zou zich net als andere grote bedrijven niet meer moeten willen verbinden aan deze race. Volgens PETA doen ze dat nu wel:

een van de bedrijven van de groep, GCI, blijft de race sponsoren voor het bedrag van meer dan $ 250.000 per jaar

En dat is tegen het zere been want waar Hamilton en Verstappen volgens de dierenorganisatie zelf kunnen kiezen of ze wel of niet racen, hebben honden geen keuze. Ok.. Volgens de organisatie zijn er al meer dan 150 honden omgekomen tijdens de race. Iets met #racecarsnotdogs . Hamilton zou volgens de demonstranten Liberty Media moeten overtuigen om afstand te nemen van de Iditarod.

Het duimpje dat Lewis geeft aan de professionele herrieschoppers in de zaal doet vermoeden dat Lewis zich er misschien wel in gaat verdiepen. Hij kan natuurlijk anders Roscoe ook niet meer aankijken wanneer hij hem gaat bezoeken.

Wat ons opviel. Die zaten er best relaxed bij die Lewis en Toto!