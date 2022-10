FIA blundert extreem, Alonso krijgt punten terug

Alonso zal het allemaal fuet zijn, maar de FIA blundert wel in extreme mate hoor.

De FIA is beetje als de belastingdienst. We zien waarom ze nodig zijn en onderkennen het belang. Ze kunnen echter af en toe extreem blunderen ten faveure van de belanghebbenden. Dit terwijl ze zelf eigenlijk altijd buiten schot staat. Maar ja, het maakt ook niet uit wat ze doen, er is altijd wel wat te klagen.

In dit geval blundert de FIA extreem. Het gaat namelijk om de zaak van Fernando Alonso. Bij de FIA is veiligheid heel erg belangrijk. In dit geval gaat het om Alonso die met een niet-veilige auto rond reed tijdens de GP van Amerika 2022. Dat kwam overigens door een zeer mild gestrafte (en onveilige!) actie van Lance Stroll, die instuurde op Alonso.

Beschadigde Alpine

Daardoor vloog Alonso in de lucht en beschadigde hij zijn Alpine. De tweevoudig wereldkampioen wist de pits te halen waar ze de auto een beetje konden opknappen. Echter, met een flink gehavende auto moest Alonso nog het einde van de finish zien te halen. Dat lukte bovengemiddeld goed, want hij werd uiteindelijk zevende!

Daar was Haas het echter niet mee eens. Alonso reed namelijk met een beschadigde auto. Het afgelopen jaar is Kevin Magnussen door de FIA meerdere keren naar binnen gestuurd (gehaktbal-vlag) om de auto te repareren. In beide gevallen ging het om een loszittende wing-endplate.

FIA blundert extreem (echt)

Daarom diende Haas (terecht) een bezwaar in. De FIA kon niet concluderen dat Haas gelijk had. Ze hebben dus de een straf van 30 seconden uitgedeeld en de uitslag teruggedraaid. Echter! Daar was Alpine het weer niet mee eens.

Die stellen dat als de auto onveilig was, ze tijdens de race een gehaktbal-vlag hadden moeten krijgen. Dat was niet gebeurd. De steward van de FIA zijn het daarmee eens en draaien de straf dus gewoon weer terug. Ze hebben dus extreem geblunderd. Dit betekent dat Fernando Alonso zijn P7 en de punten die daar bij horen (6 punten) per direct terugkrijgt!

Overigens valt het wel te prijzen dat de FIA alsnog haar beslissingen onder de loep neemt en een uitslag daarop aanpast. Laat het Lewis Hamilton niet horen…

Enfin, speciaal voor de Haas, FIA en Alpine deze jaren ’80-klassieker!