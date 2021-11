Alpha Saga is de sedan waar je wel hebberig van wordt

Zet maar op de oprit, deze nieuwe Alpha Saga. Maar dat is eigenlijk met alle auto’s van Alpha Motor Corporation zo.

Aan toffe auto’s ontwerpen geen gebrek bij Alpha Motor Corporation. Nu nog bouwen. Want met ieder model dat het Amerikaanse automerk voorstelt ga je toch een beetje watertanden. Daar is deze nieuwe Alpha Saga geen uitzondering op. Dit heb ik toch duizend keer liever dan een Tesla Model 3.

Het model is nu nog een concept dat louter digitaal is. Onbekend is nog wanneer we iets tastbaars kunnen verwachten. Wel al bekend zijn de specificaties van ed nieuwe Alpha Saga. Het is een volledig elektrische sedan, verkrijgbaar met een Single of een Dual Motor. En dat betekent achterwiel- of vierwielaandrijving.

De actieradius van de Alpha Saga komt neer op meer dan 480 kilometer. Het is geen sprintkanon, maar met zes seconden naar 96 km/u is het gewoon vlot. Volgens Alpha weegt de elektrische auto 1.900 kg. Het voertuig is 4,7 meter lang, 1,91 meter breed en 1,44 meter hoog. De kleinste velgenmaat is 16 inch en loopt op tot 18 inch.

Er kunnen maximaal vijf personen mee aan boord van de Alpha Saga. Het interieur is vrij recht voor zijn raap en retro. Een paar knoppen om de climate control te bedienen en een groot scherm in het midden voor de infotainment.

Van de Jax tot de Wolf en nu deze Saga. Virtuele modellen genoeg bij het Amerikaanse merk. Nu nog bouwen. Hup!