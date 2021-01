Alpha Tauri gooit schaduw op Red Bull Racing - Autoblog.nl

Kleine broeder Alpha Tauri wordt groot en gooit schaduw op Red Bull Racing.

Alpha Tauri kende afgelopen F1 seizoen een goed jaar. Uiteindelijk viel het eindresultaat een beetje tegen voor het constructeurs-WK. Een zevende plaats is niet heel speciaal voor het team uit Faenza natuurlijk. Het B-team van Red Bull had pech dat ze aan het eind van de rit de ‘slechtste’ waren van het competitieve middenveld. Het eindigde wel dik voor de kneuzenteams van 2020, te weten Alfa Romeo, Haas F1 en Williams. Daarbij won het voor de tweede keer in de geschiedenis (toen nog onder de naam Toro Rosso) een Grand Prix. Net als in 2008 gebeurde dat wederom in het eigen thuisland op het circuit van Monza.

Helaas kon de ex van Kelly Piquet uiteindelijk niet meekomen met diens teamgenoot Gasly. De Rus scoorde onverwachts eigenlijk maar weinig puntjes. Kvyat kreeg de AT01 in de kwalificatie meestal niet aan het swingen en betaalde daarvoor de prijs op de zondagen. Voor komend seizoen heeft men daarom de hoop nu gevestigd op de nieuwe Japanse held Yuki Tsunoda.

Maar hoe zit het nu met die auto van Alpha Tauri? Velen schamperen namelijk dat Tracing Point dan wel veel kritiek krijgt vanwege hun schaamteloze W10 kopie dit jaar, maar dat de Alpha Tauri eigenlijk ook gewoon een oude RB15 is. Voor een deel is dat ook zo, want de ontwerpers van Alpha Tauri mogen min of meer vrijelijk in de keuken kijken bij grote broer Red Bull Racing ter ‘inspiratie’.

Toch heeft de AT01 een eigen ‘achterkant’. Die was namelijk al ontworpen en daar is men toen maar mee doorgegaan. Nu was het even de vraag wat er voor volgend jaar moest gebeuren. Doorontwikkelen met het huidige concept, of alsnog -platgezegd- de RB16 kopiëren? Dat laatste zou namelijk mogen, via een loophole in de regelgeving omtrent de ontwikkeling van de auto’s voor 2021. Normaal moet je daarvoor zogenaamde ‘tokens’ inzetten die elk team maar gelimiteerd tot haar beschikking heeft. Voor het overnemen van een jaar oude onderdelen van een ‘technische partner’, heb je echter geen tokens nodig.

Uiteindelijk heeft men na lang beraad echter toch gekozen voor de eerste optie, aldus The Race. De gratis staart van de RB16 laat men dus links liggen als een gratenrijk staartstuk van een heilbot bij een lopend buffet. Technisch directeur Jody Egginton legt de keuze uit:

We thought about it long and hard. It's very nice when you can go to the sweet shop and pick what you want, but the areas we want to develop are at the other end of the car. We have to use our resource and budget wisely next year because we have to put a lot of effort into the '22 car. We're not uncomfortable with the basic package, so we're very focused on the areas we're going to develop. Jody Egginton

Jody denkt tevens dat als men wél de RB16-staart over zou nemen, er misschien alsnog tokens besteed zouden moeten worden aan andere gebieden van de auto die dan aangepast moeten worden:

A wholesale upgrade's not always the right thing to do. You go to the sweet shop but you have to integrate all that to your package. Some of it you might be thinking 'why are we bothering?', it's not doing anything for us. Or maybe we'll make a mistake or maybe we'll be under-resourced on another part of the car Jody Egginton

Tevens is het voor Egginton een kwestie met een vleugje persoonlijk eer:

We've got a senior design and engineering team and we sit down and ask which areas are we going to attack. Where's the biggest return? Where do we want to deploy the budget and the resource? We've managed those decisions reasonably well. Jody Egginton

Waarschijnlijk zullen coureurs Gasly en Tsunoda hun designer in ieder geval dankbaar zijn. Want waar de de AT01 naar verluidt een redelijk vriendelijke minares was voor Gasly en Kvyat, waren de RB15 en RB16 op de limiet valse krengen die alleen onze held Max Verstappen kan temmen.