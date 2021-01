Dit is de goedkoopste Mercedes S (W222) van Marktplaats - Autoblog.nl

De splinternieuwe Mercedes S-Klasse druppelt langzaam maar zeker de showrooms binnen. Is dit dan de tijd om het vorige model tweedehands op de kop te tikken?

Zelfs de verstokte fanb0iZ van BMW en Audi moeten het eigenlijk schoorvoetend toegeven op een zeldzaam eerlijk momentje: De S-Klasse is de maatstaf in zijn klasse. There, I said it. Het voelde niet goed, maar ik deed het toch. Oké er was natuurlijk die korte periode. Die van 1998 tot 2001, waarin BMW de faceliftversie van de epische E38 leverde en Mercedes de prelift van de niet zo geweldige W220. Misschien waren toen de rollen eventjes omgedraaid. Maar im großen und ganzen, nu we toch even in hele Duitse sferen zitten König Kaiser Admiral.

Ster voor je neus

Onlangs is er een splinternieuwe S-Klasse gelanceerd, op een heel nieuw platform. De nieuwe topper uit de reeks zet zwaar in op moderne gadgets die je bedient via een touchscreen. Maar wat als dat nou niet helemaal je ding is, maar je wel zo relaxt mogelijk wil zoeven met een ster die voor je neus zweeft? Wat als je het daarbij ook niet erg vindt om een enorme bak afschrijving mis te lopen? Wel, wellicht is dan het uitgaande model een optie.

Nieuwe S was stiekem oude S

De W222 kwam in 2014 de W221 aflossen. Stiekem was de auto eigenlijk meer een ingrijpende facelift dan een heel nieuw model. Het platform was immers nog krek eender. Mercedes gaf zelf aan dat dat kwam omdat het niet zo zeker was van een nieuw koudemiddel dat het van de milieulobby zou moeten gebruiken als het een geheel nieuwe auto zou registreren. Dat middel was volgens Das Haus namelijk brandgevaarlijk. Tsja, het is in ieder geval wel een van de meer creatieve manieren die we gezien hebben om opgewarmde liflafjes aan je klanten te verkopen.

Omgedraaide banaan bleef

Maar goed, dat is waarschijnlijk ook te weinig eer voor de W222. Want ja, hoeveel zachter, comfortabeler en stiller kan je een platform op een gegeven moment nog maken? Het is nou ook weer niet zo dat een W222 een stuiterbak is in vergelijk met wat de concurrentie er tegenover stelde. Daarbij was, ondanks dat vastgehouden werd aan de omgedraaide banaan, het uiterlijk weer wat frisser en vooral het innerlijk ook hoogwaardiger.

Afschrijving is je vriend…als tweedehandskoper tenminste

Wat kost dat dan nu nog? Neem even een bedrag in gedachten waarvoor de goedkoopste uit 2014 op Marktplaats staat, aangeboden bij merkdealer Wensink, kilometerstand 144.000 en kleingeld. Ja? Oké, dan verklappen we het nu maar. Voor de zwarte S300 Hybrid Prestige betaal je 32.945 Ekkermannen. Een bak geld natuurlijk, maar had je ook niet meer verwacht? Oké, het is in dit geval wel een vierpits dieseltje met elektro-hulp, maar de lijst met aanwezige luxe goodies vullen alsnog een A4-tje of twee. Koop dan?