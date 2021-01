Model 2020 motorfietsen met de kop eraf - Autoblog.nl

Het nieuwe jaar is begonnen en 2020 is (gelukkig) geschiedenis. Wat voor moois liet dit jaar wel achter?

Het vorige jaar willen we snel vergeten, toch heeft 2020 ons op motorgebied een paar leuke nieuwe modellen gebracht. Een jaar later komen langzaamaan de eerste occasions beschikbaar. Het voordeel: er is een flink bedrag aan afschrijving achter de rug en vaak is de motor al voorzien van wat essentiële opties. Wij blikken dan ook terug op de model 2020 motorfietsen in de vorm van een overzicht tweedehands advertenties.

2020 model van een offroad motorfiets: Ténéré 700

Het eindoordeel over het 2020 model van de Yamaha Ténéré luidde: “Doet heel goed wat hij moet doen.” De Ténéré 700 heeft geen onnodige poespas maar is ook niet helemaal back to basic. Het is geen racemonster maar juist offroad en binnendoor is de funfactor van de Ténéré 700 hoog. Het uiterlijk van deze Yamaha doet denken aan de Dakar. De Ténéré heeft alles wat bij dat plaatje past: Rally banden, dikke bodemplaat en de vier lenzen in de grote koplamp. Toch ontbreekt er standaard wel een optie die toch echt wel bij de Yamaha Ténéré 700 hoort: een kofferset en valbeugelset.

Gelukkig is deze occasion uitgevoerd in de leukste kleur Ceramic Ice en zit hij goed in de opties. Een kofferrek, valbeugelset, aluminium skidplate, aluminium toolbox en aluminium kofferset met slotenset. Deze opties hebben een nieuwprijs van 2.450 euro. De Yamaha kost standaard nieuw 11.599 euro. Dit exemplaar is met 11.950 euro wel iets duurder maar daar krijg je dan wel een hoop (essentiële) accessoires voor terug.

KTM Duke 890 R voor €12.990 inclusief Tech Pack

KTM kwam op de markt met meerdere model 2020 motorfietsen. Zo brachten de Oostenrijkers een nieuw model van de 1290 Super Duke R uit, deze is nog niet zo eenvoudig tweedehands te vinden. Het nieuwe kleine broertje, ‘The Super Scalpel’, duikt al wel op op Marktplaats. De Duke 890 R is een compleet nieuw model wat met 121 pk tussen de 790 en 1290 in kwam te staan. Enige kritiek: à la KTM is de quickshifter optioneel. Gelukkig is deze wel up en down beschikbaar. Deze zit samen met MSR, instelbare traction control, track ride mode, launch control en uitschakelbare anti-wheelie mode in het Tech Pack.

En laat dat Tech pack nu op deze occasion aangevinkt zijn. Dat heeft de eerste eigenaar waarschijnlijk rond de 740 euro gekost. Deze 890 R heeft pas 703 kilometer gelopen maar Arie Molenaar doet je de aankomende 1.000 kilometerbeurt ook cadeau. De garantie van deze model 2020 motorfiets loopt nog door tot 21 augustus van volgend jaar. Mocht je nu echt indruk willen maken op de fitgirls in de plaatselijke sportschool is deze motor ook echt iets voor jou! Het Brembo zweetbandje is namelijk inbegrepen bij de verkoopprijs van 12.990 euro. De nieuwprijs van de 890 R is 14.300 euro zonder accessoires (en zweetbandje).

De goedkoopste Ducati Streetfighter V4 S

In de zoektocht naar een gebruikte Streetfighter op Marktplaats heb je keuze uit een vijftal advertenties. Opvallend: alle vijf de motoren zijn de V4 S uitvoering. Deze heeft gouden Öhlins en driespaaks Marchesini velgen. De goedkoopste twee staan in Zaltbommel, deze hebben wel de ‘meeste’ kilometers gelopen. Zo heeft dit exemplaar ‘al’ 7.032 kilometertjes asfalt gezien. Deze 208 pk sterke naked heeft buiten de velgen en vering geen extra opties. Een mooie Akrapovič lijn en een setje oordopjes erbij aanschaffen dus!

Voor 23.950 euro ben jij de tweede eigenaar van de Streetfighter V4 S en krijg je fabrieksgarantie tot maart 2022. Nieuw kost de V4 S 26.590 euro, een verschil van 2.640 euro en je hoeft niet te wachten op de ‘nieuwe’ brommer.

De BMW F900 XR: 2020 model motorfiets duurtester

BMW kwam in 2020 met de F900 R, geschikt voor de dagelijkse ritjes en met 9.770 euro best goedkoop. Nog interessanter: de goed uitgeruste BMW F900 XR, vooral geschikt voor de langere comfortabelere ritjes. Zo is de XR voorzien van een grotere tank (plus twee liter), een langere veerweg en is hij gestroomlijnder. Beter uitgerust betekent ook een hogere prijs, voor een nieuwe BMW F900 XR mag je 13.450 euro op tafel leggen. De tweecilinder met 895 cc is ook beschikbaar als 35 kW uitvoering en daardoor ook geschikt voor de beginnende motorrijder die een ritje naar het buitenland wel ziet zitten.

Deze occasion zit niet zo dik in de opties als onze duurtester, maar is toch van een aantal leuke zaken voorzien. De standaardkleur Light White staat de F900 XR goed. Er is een alarm (bijna 200 euro), ESA voor verschillende rijmodi en elektronische vering (bijna 400 euro), keyless ride (>230 euro) en een middenbok (>120 euro) toegevoegd. Met de fabrieksgarantie tot 20 april 2023 en nog geen 900 kilometer op de teller kun je dus nog heel wat jaartjes zorgeloos vooruit. Dit alles kost €12.750.